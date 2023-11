Jorge Prado (GASGAS): "Anaheim 1 sarebbe un sogno".

Jorge Prado (22) ha terminato le due settimane di allenamento nel Supercross negli Stati Uniti. Dopo qualche giorno di riposo, lo spagnolo è tornato in Europa e il campione MXGP del Rad Bull GASGAS Factory Racing Team della famiglia De Carli è attualmente impegnato in diverse apparizioni per partner e sponsor al salone delle moto di Milano EICMA.

Sullo sfondo, molti si chiedono se il tre volte campione del mondo di motocross possa davvero resistere al richiamo del Supercross statunitense. "Volevo vedere come sarebbe stata la mia vita negli Stati Uniti. Se non fossi andato negli USA - chissà - l'anno prossimo sarebbe stato troppo tardi", ha riflettuto Prado in un podcast statunitense e ha continuato: "Quasi tutti i piloti erano lì e hanno fatto dei test, io ero in pista con Christian Craig e i piloti della 250cc, per esempio".

"I Gran Premi non iniziano prima di marzo. Avrei il tempo necessario", ha detto il pilota di Lugo. "Ho solo 22 anni, è un buon momento. Sono in un buon momento, non ho nemmeno paura. Devo affrontare le curve un po' alla volta, ma ho una buona velocità. Mi piacerebbe correre ad Anaheim 1, sarebbe un sogno!".

Ma Prado lo sa anche troppo bene: "Quando corro il Grand Prix, dovrei allenarmi a casa a Lommel e prepararmi per la stagione. Non c'è molto tempo per i test. Ho in mente anche Anaheim 1, ma sono legato al Gran Premio. Andare negli Stati Uniti sarebbe un'opzione, ma ho un contratto solo per il 2024".

Prado è da tempo convinto dello stile di vita negli USA: "Mi piace l'atmosfera che si respira negli USA, mi piace anche l'Europa - ma in KTM tutto è ancora più bello negli USA. Se non lo faccio ora, sarà troppo tardi. Ovviamente è difficile cambiare tutto quando ci si trasferisce negli USA. Ma sarebbe una bella sfida e un sogno correre nello stadio con tutte le luci".

Prado la vede come un tutt'uno: "Si vive una volta sola e io devo farlo, quest'anno, o il prossimo, tra due o tre anni, anche se non sono al 100%. Devo farlo e almeno provarci. Voglio fare questa esperienza!".