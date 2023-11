Jorge Prado (GASGAS): "Anaheim 1 seria um sonho"

O Campeão do Mundo espanhol de MXGP, Jorge Prado, ainda está indeciso entre uma partida como convidado na ronda de abertura da série Supercross dos EUA, em Anaheim, no início de janeiro, e um possível futuro nos EUA.

Jorge Prado (22) terminou a sua viagem de treino de duas semanas de Supercross nos EUA. Depois de alguns dias de descanso, o espanhol regressou à Europa e o campeão MXGP da Rad Bull GASGAS Factory Racing Team da família De Carli está atualmente a fazer várias aparições para parceiros e patrocinadores no salão de motos de Milão EICMA.

No fundo, muitos estão a perguntar-se se o tricampeão mundial de motocross consegue realmente resistir à atração do Supercross americano. "Eu queria ver como seria a minha vida nos EUA. Se eu não tivesse ido para os EUA - quem sabe - no próximo ano poderia ser tarde demais", Prado refletiu em um podcast dos EUA e continuou: "Quase todos os pilotos estavam lá e testaram, eu estava na pista com Christian Craig e os pilotos de 250cc, por exemplo."

"Os Grandes Prémios só começam em março. Eu teria tempo", disse o homem de Lugo. "Tenho apenas 22 anos, é um bom momento. Estou numa boa fase, também não tenho medo. Tenho de enfrentar os obstáculos pouco a pouco, mas tenho uma boa velocidade. Gostaria muito de correr em Anaheim 1, seria um sonho!"

Mas Prado também sabe muito bem: "Quando disputo o Grande Prémio, devo treinar em casa, em Lommel, e preparar-me para a época. Não há muito tempo para testes. Também tenho Anaheim 1 em mente, mas estou ligado ao Grande Prémio. Ir para os EUA seria uma opção, mas só tenho contrato para 2024".

Prado há muito que está convencido do estilo de vida nos EUA: "Gosto da atmosfera nos EUA, também gosto da Europa - mas tudo é ainda melhor na KTM nos EUA. Se não o fizer agora, será demasiado tarde. É claro que é difícil mudar tudo quando se muda para os EUA. Mas seria um bom desafio e um sonho entrar no estádio com todas as luzes."

Prado vê tudo como um todo: "Só se vive uma vez e eu tenho de o fazer - este ano, ou no próximo, daqui a dois ou três anos, mesmo que não esteja a 100%. Tenho de o fazer e, pelo menos, tentar. Quero viver esta experiência!"