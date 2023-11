Tony Cairoli (Ducati) : Le MX est un sport compliqué

Antonio Cairoli, neuf fois champion du monde, parle ouvertement de ses objectifs et de ses plans avec le nouveau projet de motocross du constructeur italien Ducati et des raisons de son changement.

Le passage d'Antonio Cairoli, directeur de l'équipe Red Bull-KTM de cette année, au tout nouveau projet de motocross de Ducati a fait énormément de bruit. L'homme de 38 ans a donné quelques informations intéressantes à nos collègues italiens de GPOne.com.

Au sujet des discussions avec Ducati, Tony a déclaré : "Nous nous sommes entendus une fois il y a quelque temps et nous nous sommes ensuite mis ensemble. En fait, l'année dernière, je n'étais presque plus sur la moto. Mais je me suis rendu compte que cela me manquait un peu d'être sur la moto", se souvient le Sicilien, neuf fois champion du monde de motocross. "De ce point de vue, avec Ducati, nous avons des choses qui nous rapprochent. C'est un projet intéressant, il y a beaucoup de choses à tester".

Cairoli a annoncé : "Je veux faire de mon mieux pour apporter mes connaissances et mon expérience. C'est un projet très nouveau. Le motocross est un sport vraiment compliqué, comme le MotoGP. Il y a énormément de critères. Nous devons savoir ce qu'il faut et ce qui existe déjà. Le groupe de travail est très enthousiaste, c'est fantastique ! Voyons comment les choses évoluent". En même temps, il a lancé un avertissement : "Cela prendra certainement du temps ! C'est un projet à long terme. Ce n'est certainement pas facile, ce sera un nouveau défi".

À la question passionnante de savoir s'il participera lui-même à des courses avec la Ducati, le Sicilien a répondu : "De très nombreux tifosi m'ont déjà posé cette question - qui sait ?". En revanche, à propos de ses projets de Dakar, un temps évoqués, "TC222" a déclaré : "Le Dakar est extrêmement difficile et nécessite beaucoup d'expérience".

Cairoli ne veut pas commenter exactement si Ducati se lance aussi dans le motocross avec un cadre inédit comme en MotoGP, mais il a révélé : "C'est une moto qui se sent très bien. Il s'agit du rapport entre la maniabilité et aussi la puissance du moteur, il y a beaucoup de choses à prendre en compte".