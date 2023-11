Tony Cairoli (Ducati): L'MX è uno sport complicato

Il passaggio del team manager della Red Bull KTM di quest'anno, Antonio Cairoli, al nuovo progetto Ducati per il motocross ha suscitato grande scalpore. Il 38enne ha fornito ai colleghi italiani di GPOne.com alcuni spunti interessanti.

Commentando i colloqui con Ducati, Tony ha detto: "Ci siamo sentiti qualche tempo fa e poi ci siamo messi d'accordo. L'anno scorso non sono quasi mai salito in moto. Ma poi mi sono reso conto che mi mancava un po' stare sulla moto", ricorda il nove volte campione del mondo di motocross siciliano. "Da questo punto di vista, con la Ducati abbiamo alcune cose che ci uniscono. È un progetto interessante, c'è molto da testare".

Cairoli ha annunciato: "Voglio fare del mio meglio per contribuire con le mie conoscenze e la mia esperienza. È un progetto molto nuovo. Il motocross è uno sport molto complicato, come la MotoGP. Ci sono molti criteri. Dobbiamo sapere di cosa ha bisogno e cosa c'è già. Il gruppo di lavoro è molto entusiasta, il che è fantastico! Vediamo come procede lo sviluppo". Allo stesso tempo, ha avvertito: "Ci vorrà sicuramente del tempo! È un progetto a lungo termine. Non è certo facile, sarà una nuova sfida".

Alla domanda intrigante se correrà lui stesso con la Ducati, il siciliano ha risposto: "Me lo hanno già chiesto molti tifosi, chissà". D'altra parte, "TC222" ha commentato i suoi piani per la Dakar, già dichiarati: "La Dakar è estremamente dura e richiede molta esperienza".

Cairoli non ha voluto commentare con precisione se la Ducati utilizzerà un nuovo tipo di telaio anche nel motocross come nella MotoGP, ma ha rivelato: "È una moto che si sente molto bene. Si tratta del rapporto tra la maneggevolezza e la potenza del motore, ci sono molte cose da considerare".