Tony Cairoli (Ducati): O MX é um desporto complicado

O nove vezes campeão do mundo Antonio Cairoli fala abertamente sobre os seus objectivos e planos com o novo projeto de motocross do fabricante italiano Ducati e as razões da sua mudança.

A mudança do chefe de equipa da Red Bull KTM deste ano, Antonio Cairoli, para o novo projeto de motocross da Ducati causou uma grande agitação. O piloto de 38 anos deu aos colegas italianos do GPOne.com algumas informações interessantes.

Comentando as conversações com a Ducati, Tony disse: "Ouvimo-nos há algum tempo e depois juntámo-nos. No ano passado quase não estive na mota. Mas depois apercebi-me que sentia um pouco de falta de estar na moto", recorda o nove vezes campeão do mundo de motocross da Sicília. "Desse ponto de vista, temos algumas coisas com a Ducati que nos unem. É um projeto interessante, há muito para testar".

Cairoli anunciou: "Quero dar o meu melhor para contribuir com o meu conhecimento e experiência. É um projeto muito novo. O Motocross é um desporto muito complicado, como o MotoGP. Há muitos critérios. Precisamos de saber o que é necessário e o que já existe. O grupo de trabalho está muito entusiasmado, o que é fantástico! Vamos ver como corre o desenvolvimento". Ao mesmo tempo, advertiu: "Vai certamente levar tempo! É um projeto a longo prazo. Não é certamente fácil, será um novo desafio".

Em resposta à intrigante questão de saber se ele próprio iria correr com a Ducati, o siciliano respondeu: "Muitos tifosi já me perguntaram isso - quem sabe." Por outro lado, "TC222" comentou sobre os seus planos para o Dakar: "O Dakar é extremamente duro e requer muita experiência."

Cairoli não quer comentar precisamente se a Ducati também vai usar um novo tipo de quadro no motocross como no MotoGP, mas ele revelou: "É uma moto que se sente muito bem. Tem a ver com a relação entre a maneabilidade e também a potência do motor, há muitas coisas a considerar."