Dîner des champions à Salzbourg avec Prado et Adamo

La société Pierer Mobility AG, avec son directeur des courses Pit Beirer, a offert à ses champions du monde un dîner de champion féodal à Salzbourg pour clore la saison. L'endroit idéal était le balcon du restaurant gastronomique "Ikarus" dans le Hangar-7 de l'aéroport de Salzbourg.

Dans une ambiance décontractée, les différents points forts de la saison écoulée ont été abordés. Outre Beirer, Jens Hainbach et Robert Jonas, ainsi que Niki Ruhstorfer, Head of Motorsports chez Red Bull, et le double champion du monde de MX et conseiller KTM Heinz Kinigadner, qui fêtait ces jours-ci son 40e anniversaire de mariage, étaient présents.

Sept champions du monde de la dernière saison de championnat du monde ainsi que le vainqueur du Dakar Kevin Benavides (l'Argentin manquait toutefois à l'appel) étaient invités avec leurs chefs d'équipe et leurs accompagnateurs. Le champion en titre Moto2 Pedro Acosta avait par exemple des choses à raconter sur son test MotoGP à Valence. Le double champion allemand d'enduro dur Mani Lettenbichler a également pris place à la longue table, tout comme son collègue britannique Billy Bolt, le champion du monde de rallye-raid Luciano Benavides et la star espagnole de l'enduro Josep Garcia.

Les as du tout-terrain du groupe Pierer étaient également de la partie. Le champion du monde MXGP Jorge Prado (Red Bull GASGAS Factory) ne pouvait pas manquer à l'appel, tout comme le champion MX2 Andrea Adamo (Red Bull KTM Factory). L'Italien de 20 ans a remporté de manière sensationnelle le titre de champion du monde dès sa première année en tant que pilote d'usine.