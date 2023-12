Cena dei campioni a Salisburgo con Prado e Adamo



di Johannes Orasche - Traduzione automatica da Tedesco

Privat

Pierer Mobility AG 2023 non solo ha trionfato in entrambe le classi del Campionato Mondiale Motocross con Jorge Prado (GASGAS) e Andrea Adamo (KTM). Sette campioni del mondo si sono incontrati in una cena speciale nell'Hangar-7.

