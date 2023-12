Isak Gifting su Yamaha, Alberto Forato su Honda

L'ex pilota di GASGAS works Isak Gifting ha raggiunto quest'anno il limite di età U23 per la classe MX2. Per molto tempo non è stato chiaro se lo svedese avrebbe trovato posto nella competitiva classe MXGP per il 2024, e a un certo punto è stato persino collegato a un trasferimento in Canada.

Tuttavia, è ormai chiaro che Gifting rimarrà nel paddock dei GP, entrando a far parte del team italiano JK e prendendo il posto in sella alla Yamaha 450cc dello svizzero Kevin Brumann (19), passato al team tedesco SixtySeven Husqvarna Racing.

Per il rookie della MXGP Gifting è prevista la partecipazione all'intera stagione del campionato mondiale e al campionato italiano. Nei Gran Premi d'Europa, JK manderà in gara un secondo pilota, Anton Nagy.

Meno sorprendente del nuovo accordo di Gifting è stato il trasferimento di Alberto Forato, anch'esso confermato ufficialmente questa settimana: il 23enne italiano, che nel 2023 aveva impressionato in KTM con una vittoria nella gara di qualificazione a Maggiora e si era classificato settimo assoluto nel Campionato del Mondo MXGP, sarà, come previsto, il nuovo compagno di squadra dell'ex Campione del Mondo MX2 Pauls Jonass (26) in Standing Construct Honda.