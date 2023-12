Isak Gifting na Yamaha, Alberto Forato na Honda

A equipa de MXGP para a temporada de 2024 do Campeonato do Mundo está a ser gradualmente finalizada: a JK Racing Yamaha e a Standing Construct Honda apresentaram agora oficialmente as suas novas adições.

O antigo piloto da GASGAS Works, Isak Gifting, atingiu este ano o limite de idade U23 para a classe MX2. Durante muito tempo, não era claro se o sueco iria encontrar um lugar na altamente competitiva classe MXGP para 2024, e ele chegou a ser associado a uma mudança para o Canadá numa determinada altura.

No entanto, é agora claro que Gifting vai permanecer no paddock de GP, juntando-se à equipa italiana JK e assumindo o lugar na Yamaha de 450cc do piloto suíço Kevin Brumann (19), que se mudou para a equipa alemã SixtySeven Husqvarna Racing.

Para o novato do MXGP, Gifting, está prevista a participação em toda a temporada do campeonato mundial e no campeonato italiano. Nos Grandes Prémios Europeus, a JK vai enviar um segundo piloto, Anton Nagy, para a corrida.

Menos surpreendente do que o novo acordo de Gifting foi a transferência de Alberto Forato, que também foi oficialmente confirmada esta semana: o italiano de 23 anos, que impressionou na KTM em 2023 com uma vitória na corrida de qualificação em Maggiora e terminou em sétimo lugar na geral no Campeonato do Mundo de MXGP, será, como esperado, o novo companheiro de equipa do antigo Campeão do Mundo de MX2 Pauls Jonass (26) na Standing Construct Honda.