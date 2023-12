Des ennuis avec les autorités : Lommel menacé de fermeture

Lommel est considérée comme le centre du motocross européen. Plusieurs équipes d'usine se sont installées à proximité de Lommel. Mais même ce site prestigieux, considéré comme l'un des circuits en sable les plus exigeants au monde, est en danger, comme le rapportent les médias belges.

Depuis quelques années déjà, de plus en plus de circuits disparaissent en Belgique et désormais, même Lommel risque d'être sanctionné par les autorités. Dès le 1er janvier 2024, l'exploitation pourrait être mise en sommeil, prévient l'exploitant du circuit Jaak Vanvelthoven.

Le Grand Prix de Belgique est prévu pour les 27 et 28 juillet 2024. Pour lui non plus, l'exploitant du circuit n'a pas encore reçu d'autorisation. L'organisateur du Grand Prix de Belgique a un contrat valable jusqu'en 2026 avec Infront Moto Racing, la société de commercialisation de la série. L'organisateur du GP, Johan Boonen, explique : "Pour une course, on peut demander une autorisation séparée. Mais Lommel est bien plus que ce seul Grand Prix. Lommel est le centre du motocross en Europe. Cela doit rester ainsi".

Le point central du problème serait les nuisances sonores. Boonen explique : "Les maîtres d'ouvrage travaillent dur pour réduire le bruit. Alors, s'il vous plaît, donnez-nous encore un an ou deux, et nous pourrons alors négocier une autre situation".