Problemi con le autorità: Lommel rischia la chiusura

La sopravvivenza della pista di sabbia belga di Lommel è in pericolo. La licenza per la gestione della pista di motocross potrebbe essere ritirata al gestore della pista già dal 1° gennaio 24 a causa del presunto eccessivo inquinamento acustico.

Lommel è considerata il centro del motocross europeo. Diversi team si sono stabiliti nei pressi di Lommel. Ma anche questa rinomata struttura, considerata una delle piste di sabbia più impegnative al mondo, è in pericolo, come riportano i media belgi.

Da diversi anni in Belgio stanno scomparendo sempre più piste e ora anche Lommel rischia di essere sanzionato dalle autorità. Il gestore della pista Jaak Vanvelthoven avverte che le operazioni potrebbero essere interrotte già dal 1° gennaio 2024.

Il Gran Premio del Belgio è in programma il 27 e 28 luglio 2024. L'operatore del circuito non ha ancora ricevuto l'approvazione nemmeno per questo evento. L'organizzatore del Gran Premio del Belgio ha un contratto valido fino al 2026 con l'organizzatore della serie Infront Moto Racing. L'organizzatore del GP Johan Boonen spiega: "È possibile richiedere un permesso separato per una gara. Ma Lommel non è solo questo Gran Premio. Lommel è il centro del motocross in Europa. Deve rimanere tale".

Al centro del problema c'è l'inquinamento acustico. Boonen spiega: "Gli organizzatori stanno lavorando duramente per ridurre il rumore. Quindi dateci un altro anno o due e poi saremo in grado di negoziare una situazione diversa".