Problemas com as autoridades: Lommel ameaçado de encerramento

Lommel é considerada o centro do motocross europeu. Várias equipas de trabalho estabeleceram-se perto de Lommel. Mas até mesmo esta famosa instalação, considerada uma das pistas de areia mais exigentes do mundo, está em perigo, como noticiam os meios de comunicação belgas.

Há vários anos que cada vez mais pistas têm vindo a desaparecer na Bélgica e agora até Lommel corre o risco de ser sancionada pelas autoridades. O operador da pista, Jaak Vanvelthoven, avisa que as operações poderão ser encerradas já em 1 de janeiro de 2024.

O Grande Prémio da Bélgica está agendado para 27 e 28 de julho de 2024. O operador do circuito também ainda não recebeu autorização para este evento. O organizador do Grande Prémio da Bélgica tem um contrato válido com a Infront Moto Racing até 2026. Johan Boonen, organizador do GP, explica: "É possível solicitar uma autorização separada para uma corrida. Mas Lommel é mais do que apenas este Grande Prémio. Lommel é o centro do motocross na Europa. Tem de continuar assim".

No centro do problema está a poluição sonora. Boonen explica: "Os organizadores estão a trabalhar arduamente para reduzir o ruído. Por isso, dêem-nos mais um ano ou dois e depois poderemos negociar uma situação diferente."