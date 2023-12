Ducati : Cairoli et Lupino font des essais à Montevarchi

Le projet de motocross de Ducati Corse fait couler beaucoup d'encre - mais les deux nobles testeurs Tony Cairoli et Alessandro Lupino ne peuvent toujours pas révéler de détails.

Ducati continue à mettre les bouchées doubles dans le développement de sa moto de motocross, même pendant l'Avent. Après les tests approfondis effectués début décembre dans la Sicile natale de Tony Cairoli, le travail sur ce projet ambitieux s'est poursuivi. Cette fois-ci, les essais ont eu lieu sur le classique "Circuito Miravalle" du Motoclub Brilli Peri de Montevarchi.

Le circuit est situé sur un sol terreux et en pente, le tracé a été remanié au cours des dernières années, notamment dans la zone de départ et d'arrivée. Pendant de nombreuses années, des courses de championnat du monde y ont également été organisées. Le site se trouve au sud-est de Bologne et donc, pour Ducati, dans une position favorable par rapport à l'usine de Borgo Panigale.

Tony Cairoli, l'icône du cross, était également de la partie lors de cette course d'essai, aux côtés d'Alessandro Lupino. Tous deux sont restés mystérieux vis-à-vis des tifosi, en raison des clauses du contrat Ducati. Cairoli et Lupino ne montrent donc qu'un vague aperçu de la moto sur leurs canaux de médias sociaux. Leur tenue est également discrète : ils roulent en vêtements essentiellement noirs.

Jusqu'à présent, la Ducati roule elle aussi sur les pistes de cross avec des pièces en plastique noires et grises et semble discrète. On ne sait pas quand la machine sera présentée.

La nouvelle saison du championnat italien débutera le 4 février en Sardaigne sur le sable de Riola Sardo, suivie le week-end suivant par la classique de Mantoue. Lupino pourrait déjà être au départ à ces dates. C'est aussi là que le nouveau venu Triumph veut présenter son projet MX2.