Ducati: Cairoli e Lupino in prova a Montevarchi

Ducati continua a lavorare a pieno ritmo sullo sviluppo della moto da cross durante l'Avvento. Dopo i test approfonditi effettuati all'inizio di dicembre in Sicilia, terra d'origine di Tony Cairoli, il lavoro sull'ambizioso progetto è proseguito. Questa volta i test si sono svolti sul classico "Circuito Miravalle" del Motoclub Brilli Peri di Montevarchi.

La pista si trova su un fondo terroso e in pendenza, e il layout è stato rivisto negli ultimi anni, in particolare nelle zone di partenza e arrivo. Per molti anni vi si sono svolte anche gare di Campionato del Mondo. L'impianto si trova a sud-est di Bologna e quindi in una posizione favorevole per la Ducati rispetto allo stabilimento di Borgo Panigale.

Anche l'icona del cross Tony Cairoli ha preso parte a questo test, insieme ad Alessandro Lupino. Entrambi sono riservati nei confronti dei Tifosi, a causa di clausole del contratto Ducati. Sia Cairoli che Lupino, quindi, stanno mostrando solo scorci oscuri della moto sui loro canali social media. Anche il loro abbigliamento è discreto: guidano in abiti prevalentemente neri.

Finora, la Ducati ha girato anche sulle piste da cross con parti in plastica nera e grigia e sembra poco appariscente. Resta da vedere quando la moto sarà presentata.

La nuova stagione del Campionato Italiano inizia il 4 febbraio in Sardegna sulla sabbia di Riola Sardo, seguita dalla classica di Mantova il weekend successivo. Lupino potrebbe essere al via già in queste date. Anche il nuovo arrivato Triumph vuole presentare lì il suo progetto MX2.