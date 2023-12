Ducati: Cairoli e Lupino testam em Montevarchi

A Ducati continua a trabalhar a todo o vapor no desenvolvimento da moto de motocross durante o Advento. Após os extensos testes no início de dezembro na Sicília, país natal de Tony Cairoli, o trabalho no ambicioso projeto continuou. Desta vez, os testes tiveram lugar no clássico "Circuito Miravalle" do Motoclube Brilli Peri em Montevarchi.

A pista está localizada numa superfície de terra e num declive, e o layout foi revisto nos últimos anos, particularmente nas áreas de partida e chegada. Durante muitos anos, realizaram-se também corridas do Campeonato do Mundo. A instalação está localizada a sudeste de Bolonha e, portanto, numa posição favorável para a Ducati em relação à fábrica em Borgo Panigale.

O ícone do Cross, Tony Cairoli, também participou neste teste, juntamente com Alessandro Lupino. Ambos são reservados em relação aos Tifosi, devido a cláusulas do contrato com a Ducati. Por isso, tanto Cairoli como Lupino só mostram vislumbres sombrios da moto nos seus canais nas redes sociais. Os seus trajes também são discretos: andam predominantemente com roupa preta.

Até agora, a Ducati também tem andado nas pistas de cross com peças de plástico pretas e cinzentas e parece discreta. Resta saber quando é que a mota será apresentada.

A nova temporada do Campeonato Italiano começa a 4 de fevereiro na Sardenha, na areia de Riola Sardo, seguida da clássica em Mântua no fim de semana seguinte. Lupino poderá já estar à partida nestas datas. A recém-chegada Triumph também quer apresentar o seu projeto MX2.