MXGP Switzerland : iXS sponsor principal, date en août

Auparavant, un premier obstacle a déjà pu être surmonté avec le déplacement de la date du championnat du monde du lundi de Pâques aux 24 et 25 août 2024. Le lundi de Pâques, les conditions météorologiques sur le site sont tout simplement trop incertaines pour organiser un MXGP Suisse à Frauenfeld. Auparavant, pendant 60 ans, une manche du championnat suisse de motocross a eu lieu le lundi de Pâques, et plusieurs fois, il a fallu annuler la course en raison de pluies persistantes ou même de chutes de neige, parfois à très court terme.

Le traditionnel motocross du lundi de Pâques organisé par le club organisateur MRSV Frauenfeld sera transféré à Braunau (comme Frauenfeld dans le canton de Thurgovie) pour 2024 et 2025. C'est là que se dérouleront le samedi 30 mars, outre les premières courses des catégories de la relève, les premières courses de la nouvelle "Swissmoto E-Cup" pour les motos MX électriques. Le dimanche de Pâques, il n'y aura pas de courses, mais le très apprécié service religieux de motocross aura lieu à 14 heures. Le jour principal des courses sera le lundi de Pâques (1er avril) avec les catégories MX Open, MX2, side-car et Mini 85.

Lors de la réunion des organisateurs MXGP du 9 décembre à Liverpool GB, la situation non optimale à Frauenfeld, où une distance de 1800 m doit être parcourue sur la voie publique entre le paddock et le parcours, n'a pas été critiquée. L'organisateur de la série Infront ainsi que la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) reconnaissent qu'il n'existe actuellement aucune alternative au MXGP de Frauenfeld en Suisse et acceptent les conditions suboptimales pour qu'une manche du championnat du monde MXGP puisse avoir lieu en Suisse.

Le président du comité d'organisation Willy Läderach tient à préciser qu'il existe entre-temps une bonne entente avec les autorités cantonales et qu'il est persuadé que les autorisations nécessaires seront déjà disponibles en janvier 2024. Il promet une piste plus attractive pour les spectateurs et un transfert entre le paddock et la piste plus facile pour les actifs qu'en 2023. Les billets pour le MXGP Suisse sont déjà disponibles en ligne.

Avec le fabricant de vêtements iXS, qui appartient au Hostettler Group, les organisateurs (MXGP Suisse SA et MRSV Frauenfeld) ont réussi à convaincre le plus grand groupe d'entreprises de la branche moto suisse de devenir le sponsor principal du MXGP Switzerland. Un contrat correspondant a été signé pour trois ans dans l'intérêt mutuel des deux parties.