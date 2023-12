MXGP Svizzera: iXS sponsor principale, appuntamento ad agosto

Gli organizzatori dell'MXGP Svizzera si sono assicurati il produttore svizzero di abbigliamento iXS come sponsor principale per gli anni 2023-25. Un altro obiettivo è stato così raggiunto.

Il primo ostacolo è già stato superato con il rinvio della data del Campionato del Mondo dal lunedì di Pasqua al 24/25 agosto 2024. Le condizioni meteorologiche della località il lunedì di Pasqua sono semplicemente troppo incerte per un MXGP Suisse a Frauenfeld. In precedenza, ogni anno per 60 anni, una prova del Campionato svizzero di motocross si è tenuta il lunedì di Pasqua e ha dovuto essere annullata più volte a causa della pioggia incessante o addirittura delle nevicate, a volte con un preavviso molto breve.

Il tradizionale motocross del lunedì di Pasqua, organizzato dal club organizzatore MRSV Frauenfeld, sarà spostato a Braunau (come Frauenfeld, nel Canton Turgovia) nel 2024 e nel 2025. Oltre alle prime gare delle classi giovanili, sabato 30 marzo si svolgeranno le prime gare della nuova "Swissmoto E-Cup" per moto elettriche MX. La domenica di Pasqua non si svolgeranno gare, ma il popolare servizio di motocross avrà luogo alle 14.00. Il giorno di gara principale è il lunedì di Pasqua (1° aprile) con le classi MX Open, MX2, Sidecar e Mini 85.

Alla riunione degli organizzatori dell'MXGP, tenutasi il 9 dicembre a Liverpool GB, non è stata criticata la situazione non ideale di Frauenfeld, dove la distanza tra il paddock e il tracciato è di 1800 m su strade pubbliche. L'organizzatore della serie Infront e la federazione mondiale motociclistica FIM riconoscono che attualmente non esiste un'alternativa all'MXGP di Frauenfeld in Svizzera e accettano le condizioni non ottimali affinché una prova del campionato mondiale MXGP possa svolgersi in Svizzera.

Il presidente dell'OC Willy Läderach sottolinea che ora c'è una buona intesa con le autorità cantonali ed è fiducioso che i permessi necessari saranno disponibili entro gennaio 2024. Promette una pista più attraente per gli spettatori e un trasferimento più facile tra il paddock e la pista per i piloti rispetto al 2023. I biglietti per l'MXGP Suisse sono già disponibili online.

Con il produttore di abbigliamento iXS, che appartiene al gruppo Hostettler, gli organizzatori (MXGP Suisse AG e MRSV Frauenfeld) si sono assicurati il più grande gruppo di aziende dell'industria motociclistica svizzera come sponsor principale dell'MXGP Svizzera. Nell'interesse di entrambe le parti è stato firmato un contratto di tre anni.