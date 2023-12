MXGP Suíça: iXS patrocinador principal, data em agosto

O primeiro obstáculo já foi ultrapassado com o adiamento da data do Campeonato do Mundo da Segunda-feira de Páscoa para 24/25 de agosto de 2024. As condições climatéricas no local na segunda-feira de Páscoa são simplesmente demasiado incertas para um MXGP Suisse em Frauenfeld. Anteriormente, uma ronda do Campeonato Suíço de Motocross era realizada na Segunda-feira de Páscoa todos os anos, durante 60 anos, e teve de ser cancelada várias vezes devido à chuva contínua ou mesmo à queda de neve, por vezes com um prazo muito curto.

O tradicional motocross da segunda-feira de Páscoa, organizado pelo clube organizador MRSV Frauenfeld, será transferido para Braunau (tal como Frauenfeld, no cantão de Thurgau) em 2024 e 2025. Para além das primeiras corridas das classes juniores, as primeiras corridas da nova "Swissmoto E-Cup" para motos MX eléctricas terão lugar no sábado, 30 de março. No domingo de Páscoa não haverá corridas, mas o popular serviço de motocross terá lugar às 14 horas. O dia principal de corridas é a segunda-feira de Páscoa (1 de abril) com as classes MX Open, MX2, Sidecar e Mini 85.

Na reunião dos organizadores do MXGP, realizada a 9 de dezembro em Liverpool GB, a situação menos que ideal em Frauenfeld, onde a distância entre o paddock e a pista é de 1800 m em estradas públicas, não foi criticada. A Infront, organizadora da série, e a Federação Internacional de Motociclismo (FIM) reconhecem que atualmente não existe alternativa ao MXGP em Frauenfeld, na Suíça, e aceitam as condições sub-óptimas para que uma ronda do Campeonato do Mundo de MXGP possa ter lugar na Suíça.

O Presidente do OC, Willy Läderach, sublinha que existe agora um bom entendimento com as autoridades cantonais e está confiante de que as autorizações necessárias estarão disponíveis em janeiro de 2024. O Comité promete uma pista mais atractiva para os espectadores e uma transferência mais fácil entre o paddock e a pista para os pilotos do que em 2023. Os bilhetes para o MXGP Suisse já estão disponíveis online.

Com o fabricante de roupas iXS, que pertence ao Grupo Hostettler, os organizadores (MXGP Suisse AG e MRSV Frauenfeld) garantiram o maior grupo de empresas da indústria automobilística suíça como o principal patrocinador do MXGP Suíça. Foi assinado um contrato correspondente por três anos, no interesse de ambas as partes.