Whatley, l'homonyme de Jeremy Seewer

Celui qui a donné son nom à la star suisse du MXGP Jeremy Seewer n'était pas la star américaine du supercross Jeremy McGrath, mais le pilote de motocross britannique Jeremy Whatley, qui a bouleversé le championnat du monde dans les années 1980. René Seewer a éclairci la situation lors d'une interview avec SPEEDWEEK.com et même son fils Jeremy a été surpris de savoir qui avait inspiré son père pour son prénom, car il s'agissait de Jeremy Whatley.

Le dernier numéro du magazine MXGP s'intéresse à Jeremy Whatley, un pilote britannique qui a participé au championnat du monde dans les années 1980. J'ai traduit l'article de Pascal Haudiquert pour en savoir plus sur celui qui a donné son nom à Jeremy Seewer.

Jeremy Whatley est né le 30 novembre 1962 dans le Hampshire et a grandi dans la région d'où était originaire Graham Noyce. Dès la fin des années 70, Jeremy Whatley s'est illustré dans les séries britanniques de jeunes pilotes et était considéré comme l'un des jeunes pilotes britanniques les plus prometteurs de son époque. Avec son style de conduite efficace, il était considéré comme le nouveau Neil Hudson.

Il a fait ses débuts en GP en 1982 au Hawkstone Park et s'est rapidement classé dans le top 10 lors de la deuxième course. Il a été sélectionné pour l'équipe nationale de motocross des nations et a terminé troisième avec ses coéquipiers Neil Hudson, Dave Thorpe et Steve Beamish à Wohlen, en Suisse.

Un an plus tard, il s'est lancé dans le championnat du monde de motocross 250 et a manqué de peu le podium lors de l'ouverture de la saison à Sabadell (Espagne). Il a décroché son premier podium lors du Grand Prix d'Allemagne à Beuern et, quelques semaines plus tard, il a remporté sa première course de championnat du monde à Frauenfeld, en Suisse, et a terminé troisième au classement général. Le sol suisse semblait convenir au Britannique.

Il a entamé la saison 1984 comme l'un des favoris du championnat du monde. Whatley est monté sur le podium à Sittendorf et à Maribor et a remporté son premier Grand Prix à domicile à Newbury. A mi-parcours de la saison 1984, le Britannique était deuxième derrière Heinz Kinigadner. Il a ensuite remporté un autre Grand Prix à Nismes (Belgique), mais il a ensuite connu quelques échecs. À la fin de la saison 1984, il a terminé troisième au championnat du monde derrière Heinz Kinigadner et Jacky Vimond.

Lors de la saison 1985, il est passé de Suzuki à Kawasaki dans la catégorie 500. Après avoir obtenu la troisième place lors de l'ouverture de la saison à Sittendorf, il s'est cassé le poignet plus tard dans la saison, mais a remporté pour la troisième fois le championnat britannique de la catégorie 250 à la fin de la saison 85.

En 1986, il passe à nouveau au championnat du monde 250, cette fois en tant que pilote officiel Cagiva, mais il se casse la clavicule lors de la course de préparation à la saison et manque les premiers tours du championnat.

Le 25 mai 1986, il remporte le Grand Prix de CSSR à Sverepec avec un impressionnant doublé, puis monte sur d'autres podiums et manque de peu le podium du championnat du monde.

En 1987, il retourne chez Suzuki, mais doit se contenter d'une moto de série et se blesse au Grand Prix de France. En 1988, il remporte l'ouverture de la saison du championnat du monde 250 à

Salindres (France) et est ensuite encore monté deux fois sur le podium. Après s'être fracturé la jambe à l'entraînement, il a dû mettre fin prématurément à la saison 1987, mais a tout de même terminé cinquième au classement général.

En 1989, il a impressionné le championnat du monde de motocross lors de son retour à Payerne. Il remporte le Grand Prix de Suisse, mais cette victoire restera sa seule de la saison 89. Après un violent crash, justement à Sverepec, où il avait brillé en 1986, rien n'allait plus pour le Britannique.

En 1990, Whatley passe chez Yamaha, mais l'année est marquée par de nouvelles blessures et de nouveaux abandons. En 1991, il a remporté son cinquième titre de champion britannique dans la catégorie 500 et a encore décroché quelques podiums en 1992 sur Honda dans le championnat du monde 500. Il a décroché son dernier podium le 12 juillet 1992 lors du Grand Prix de France à Cussac. Jeremy Whatley a mis un terme à sa carrière en 1995.

La carrière de Jeremy Whatley:

1982 - P3 avec le Team GB au Motocross des Nations.

1983 - P9 Championnat du monde de motocross 250 ccm(Suzuki)

1984 - P3 Motocross WM 250 ccm(Suzuki)

1985 - P13 Championnat du monde de motocross 500 cc (Kawasaki)

1986 - P4 Championnat du monde de motocross 250(Cagiva)

1987 - P16 Championnat du monde de motocross 250 ccm(Suzuki)

1988 - P5 Motocross WM 250 ccm(Suzuki)

1989 - P11 Motocross WM 250 ccm(Suzuki)

1990 - P25 Motocross WM 250 ccm(Yamaha)

1991 - P12 Championnat du monde de motocross 500 ccm (Kawasaki)

1992 - P9 Motocross WM 500 ccm (Honda)

1993 - P9 Motocross WM 500 ccm(KTM)

1994 - P18 Motocross WM 500 ccm (Honda)