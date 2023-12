Whatley, l'omonimo di Jeremy Seewer

Negli anni '80 era considerato l'astro nascente del motocross, ma il pilota britannico non riuscì a ottenere grandi successi. In Svizzera ottenne diversi successi e divenne l'omonimo di Jeremy Seewer.

L'omonimo della star svizzera della MXGP Jeremy Seewer non è la star americana del supercross Jeremy McGrath, ma il pilota britannico di motocross Jeremy Whatley, che ha dato una scossa al Campionato del Mondo negli anni '80. René Seewer lo ha chiarito in un'intervista a SPEEDWEEK.com e persino suo figlio Jeremy è rimasto sorpreso di chi abbia dato al padre l'ispirazione per il suo nome di battesimo, perché era Jeremy Whatley.

L'attuale numero della rivista MXGP parla del pilota britannico Jeremy Whatley, che ha corso nel Campionato del Mondo negli anni Ottanta. Ho tradotto l'articolo di Pascal Haudiquert per saperne di più sull'omonimo di Jeremy Seewer.

Jeremy Whatley è nato il 30 novembre 1962 nell'Hampshire ed è cresciuto nella stessa regione di Graham Noyce. Alla fine degli anni Settanta, Jeremy Whatley aveva già ottenuto dei successi nella serie junior britannica ed era considerato uno dei giovani piloti britannici più promettenti del suo tempo. Con il suo stile di guida efficace, era considerato il nuovo Neil Hudson.

Debutta nel GP a Hawkstone Park nel 1982 e ottiene subito il suo primo piazzamento nella top 10 alla seconda gara. Viene nominato nella squadra nazionale per il Motocross delle Nazioni e si classifica terzo con i suoi compagni di squadra Neil Hudson, Dave Thorpe e Steve Beamish a Wohlen, in Svizzera.

Un anno dopo, ha partecipato al Campionato mondiale di motocross 250cc e ha mancato di poco il podio all'apertura della stagione a Sabadell (Spagna). Ha conquistato il suo primo podio al Gran Premio di Germania a Beuern e poche settimane dopo ha vinto la sua prima gara del Campionato del Mondo a Frauenfeld, in Svizzera, classificandosi terzo assoluto. La terra elvetica sembrava essere adatta al britannico.

Iniziò la stagione 1984 come uno dei favoriti per il Campionato del Mondo. Whatley salì sul podio a Sittendorf e Maribor e vinse il suo primo Gran Premio di casa a Newbury. A metà della stagione 1984, il britannico era secondo dietro Heinz Kinigadner. Seguì un'altra vittoria in un Gran Premio a Nismes (Belgio), ma poi subì una serie di ritiri. Alla fine della stagione 1984, si classificò terzo nel Campionato del mondo dietro Heinz Kinigadner e Jacky Vimond.

Nella stagione 1985 passa dalla Suzuki alla Kawasaki nella classe 500cc. Dopo il terzo posto all'apertura della stagione a Sittendorf, si ruppe il polso nel corso della stagione, ma vinse il campionato britannico 250cc per la terza volta alla fine della stagione 1985.

Nel 1986 tornò al Campionato del Mondo 250cc, questa volta come pilota ufficiale Cagiva, ma si ruppe la clavicola nella gara di precampionato e saltò le prime gare del Mondiale.

Il 25 maggio 1986 si aggiudicò il Gran Premio CSSR di Sverepec con un'impressionante doppietta, seguita da altri podi e alla fine mancò di poco il podio del campionato mondiale.

Nel 1987 torna alla Suzuki, ma deve accontentarsi di una moto di serie e si infortuna al Gran Premio di Francia. Nel 1988, vinse l'apertura della stagione del Campionato del Mondo 250cc a

Salindres (Francia) e successivamente sale sul podio altre due volte. Dopo essersi rotto una gamba in allenamento, ha dovuto terminare prematuramente la stagione 1987, ma si è comunque classificato quinto in classifica generale.

Nel 1989, al suo ritorno, ha conquistato il Campionato del Mondo di Motocross a Payerne. Vince il Gran Premio di Svizzera, ma questa vittoria rimarrà la sua unica della stagione 1989. Dopo una pesante caduta proprio a Sverepec, dove aveva primeggiato nel 1986, il pilota britannico non poté continuare.

Nel 1990 Whatley passò alla Yamaha, ma l'anno fu caratterizzato da ulteriori infortuni e ritiri. Nel 1991 vinse il suo quinto titolo di campione britannico nella classe 500cc e nel 1992 conquistò qualche altro podio nel campionato mondiale 500cc in sella a una Honda. L'ultimo podio lo conquistò il 12 luglio 1992 al Gran Premio di Francia a Cussac. Jeremy Whatley terminò la sua carriera nel 1995.

La carriera di Jeremy Whatley:

1982 - P3 con il Team GB al Motocross delle Nazioni

1983 - P9 Campionato mondiale di motocross 250 ccm(Suzuki)

1984 - P3 Campionato mondiale motocross 250cc(Suzuki)

1985 - P13 Campionato mondiale di motocross 500 cc (Kawasaki)

1986 - P4 Campionato mondiale motocross 250(Cagiva)

1987 - P16 Campionato mondiale motocross 250cc (Suzuki)

1988 - P5 Campionato mondiale motocross 250 cc (Suzuki)

1989 - P11 Campionato mondiale motocross 250 cc(Suzuki)

1990 - P25 Campionato mondiale motocross 250cc(Yamaha)

1991 - P12 Campionato mondiale di motocross 500cc (Kawasaki)

1992 - P9 Campionato mondiale motocross 500 cc (Honda)

1993 - P9 Campionato mondiale motocross 500 ccm (KTM)

1994 - P18 Campionato del Mondo Motocross 500cc (Honda)