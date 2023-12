Whatley, o homónimo de Jeremy Seewer

Na década de 1980, era considerado a estrela em ascensão no céu do motocross, mas o piloto britânico não teve grande sucesso. Foi várias vezes bem sucedido na Suíça e tornou-se o homónimo de Jeremy Seewer.

O homónimo da estrela suíça do MXGP Jeremy Seewer não foi a estrela americana do supercross Jeremy McGrath, mas sim o piloto britânico de motocross Jeremy Whatley, que abanou o Campeonato do Mundo na década de 1980. René Seewer esclareceu este facto numa entrevista ao SPEEDWEEK.com e até o seu filho Jeremy ficou surpreendido com quem deu ao pai a inspiração para o seu primeiro nome, pois foi Jeremy Whatley.

A edição atual da revista MXGP aborda o britânico Jeremy Whatley, que começou no Campeonato do Mundo na década de 1980. Traduzi o artigo de Pascal Haudiquert para saber mais sobre o homónimo de Jeremy Seewer.

Jeremy Whatley nasceu a 30 de novembro de 1962 em Hampshire e cresceu na mesma região que Graham Noyce. Jeremy Whatley já tinha sucesso na série júnior britânica no final da década de 1970 e era considerado um dos jovens pilotos britânicos mais promissores do seu tempo. Com o seu estilo de condução eficaz, foi considerado como o novo Neil Hudson.

Estreou-se no GP em Hawkstone Park, em 1982, e alcançou rapidamente o seu primeiro top 10 na segunda corrida. Foi nomeado para a equipa nacional do Motocross das Nações e terminou em terceiro lugar com os seus companheiros de equipa Neil Hudson, Dave Thorpe e Steve Beamish em Wohlen, na Suíça.

Um ano mais tarde, entrou no Campeonato do Mundo de Motocross de 250cc e falhou por pouco o pódio na abertura da época em Sabadell (Espanha). Conquistou o seu primeiro pódio no Grande Prémio da Alemanha em Beuern e, algumas semanas mais tarde, venceu a sua primeira corrida do Campeonato do Mundo em Frauenfeld, na Suíça, terminando em terceiro lugar na geral. O solo suíço parecia adequar-se ao britânico.

Começou a época de 1984 como um dos favoritos para o Campeonato do Mundo. Whatley terminou no pódio em Sittendorf e Maribor e venceu o seu primeiro Grande Prémio em casa, em Newbury. A meio da época de 1984, o britânico ficou em segundo lugar atrás de Heinz Kinigadner. Seguiu-se outra vitória no Grande Prém io em Nismes (Bélgica), mas depois sofreu uma série de desistências. No final da época de 1984, terminou em terceiro lugar no Campeonato do Mundo, atrás de Heinz Kinigadner e Jacky Vimond.

Na época de 1985, mudou da Suzuki para a Kawasaki na classe de 500cc. Depois do P3 na abertura da época em Sittendorf, partiu o pulso no final da época, mas ganhou o campeonato britânico de 250cc pela terceira vez no final da época de 85.

Em 1986, regressou ao Campeonato do Mundo de 250cc, desta vez como piloto da Cagiva, mas partiu a clavícula na corrida de pré-época e falhou as primeiras rondas do Campeonato do Mundo.

Em 25 de maio de 1986, venceu o Grande Prémio CSSR em Sverepec com uma impressionante dupla vitória, seguida de mais subidas ao pódio e, no final, falhou por pouco o pódio do Campeonato do Mundo.

Regressou à Suzuki em 1987, mas teve de se contentar com uma moto de produção e lesionou-se no Grande Prémio de França. Em 1988, venceu a abertura da época do Campeonato do Mundo de 250cc em

Salindres (França) e, posteriormente, terminou no pódio mais duas vezes. Depois de partir uma perna nos treinos, teve de terminar a época de 1987 prematuramente, mas ainda assim terminou em quinto lugar na geral.

Em 1989, impressionou o Campeonato do Mundo de Motocross no seu regresso, em Payerne. Venceu o Grande Prémio da Suíça, mas esta vitória foi a única da época de 89. Depois de um forte acidente em Sverepec, onde se tinha destacado em 1986, o piloto britânico não pôde continuar.

Em 1990, Whatley mudou para a Yamaha, mas o ano foi caracterizado por mais lesões e desistências. Em 1991, ganhou o seu quinto título no Campeonato Britânico na classe de 500cc e em 1992 subiu ao pódio no Campeonato do Mundo de 500cc com uma Honda. O seu último pódio foi a 12 de julho de 1992, no Grande Prémio de França em Cussac. Jeremy Whatley terminou a sua carreira em 1995.

A carreira de Jeremy Whatley:

1982 - P3 com a Equipa GB no Motocross das Nações

1983 - P9 no Campeonato do Mundo de Motocross 250 ccm(Suzuki)

1984 - P3 Campeonato do Mundo de Motocross 250cc(Suzuki)

1985 - P13 Campeonato do Mundo de Motocross 500 cc (Kawasaki)

1986 - P4 Campeonato do Mundo de Motocross 250(Cagiva)

1987 - P16 Campeonato do Mundo de Motocross 250cc (Suzuki)

1988 - P5 Campeonato do Mundo de Motocross 250 cc(Suzuki)

1989 - P11 Campeonato do Mundo de Motocross 250 cc (Suzuki)

1990 - P25 Campeonato do Mundo de Motocross 250cc (Yamaha)

1991 - P12 Campeonato do Mundo de Motocross 500cc (Kawasaki)

1992 - P9 Campeonato do Mundo de Motocross 500 ccm (Honda)

1993 - P9 Campeonato do Mundo de Motocross 500 ccm(KTM)

1994 - P18 Campeonato do Mundo de Motocross 500cc (Honda)