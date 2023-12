Ducati : Première vidéo d'action avec Cairoli et Lupino

Le projet de motocross de Ducati Corse est observé avec beaucoup d'intérêt, notamment parce que les Italiens ont réussi à convaincre Antonio "Tony" Cairoli, neuf fois champion du monde, et son ami Alessandro Lupino d'en être les testeurs et les ambassadeurs.

Tout le monde dans le milieu se demande à quoi ressemblera la nouvelle moto et comment elle sera équipée. Jusqu'à présent, peu d'informations ont filtré dans le public, Ducati ayant rigoureusement verrouillé les tests privés.

Le constructeur italien a toutefois publié une courte vidéo de Cairoli et Lupino sur la moto. On les y voit sur une moto noire dont les parties en plastique, notamment à l'avant, ressemblent fortement à celles d'une Honda. Mais il ne s'agit pas forcément de la configuration et de la couleur définitives, les détails ne sont de toute façon pas visibles - volontairement.

Ducati ne dévoilera sa nouvelle moto tout-terrain en grande pompe qu'en janvier. En même temps que la présentation des équipes d'usine du championnat du monde MotoGP et Superbike, la présentation officielle est prévue du 21 au 23 janvier dans la station de ski de luxe de Madonna di Campiglio. C'est ce qu'a annoncé Claudio Domenicali, CEO de Ducati Motor Holding, en marge des festivités "Campioni in Festa" en l'honneur des champions des championnats du monde MotoGP, Superbike et Supersport.

Lors de la grande fête du championnat du monde des Rouges à Casalecchio di Reno près de Bologne, Cairoli et Lupino se sont déjà mêlés aux invités vendredi soir, tout comme Corrado et Marco Maddii, dont l'équipe coopère avec Ducati pour l'entrée en motocross. Ils n'étaient toutefois pas disponibles pour des interviews.

Tony Cairoli n'a révélé que ceci lors de sa brève apparition sur la scène de l'"Unipol Arena", sous les acclamations des Ducatisti : "Ducati est une excellence italienne, cela a déjà été prouvé sur l'asphalte, nous allons encore le montrer dans le domaine du tout-terrain".

La saison prochaine, Ducati se confrontera pour la première fois à la concurrence en motocross, mais dans un premier temps, seule une participation au championnat italien de prestige est prévue.