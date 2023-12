Ducati: primo video d'azione con Cairoli e Lupino

Il progetto motocross di Ducati Corse è seguito con grande interesse, anche perché gli italiani sono riusciti a reclutare il nove volte campione del mondo Antonio "Tony" Cairoli e il suo compagno Alessandro Lupino come tester e ambasciatori.

Tutti gli addetti ai lavori si chiedono come sarà equipaggiata la nuova moto e che aspetto avrà. Finora le informazioni sono state molto scarse e la Ducati ha rigorosamente chiuso i test privati.

Tuttavia, la Casa italiana ha pubblicato almeno un breve video di Cairoli e Lupino sulla moto. In esso si vedono i due su una moto nera che assomiglia molto a una Honda, soprattutto per quanto riguarda le parti in plastica nella parte anteriore. Tuttavia, non è detto che questa sia la configurazione e il colore definitivi, i dettagli non sono comunque visibili - in modo del tutto intenzionale.

Ducati non vuole svelare la sua nuova moto da fuoristrada in grande stile fino a gennaio. La presentazione ufficiale è prevista dal 21 al 23 gennaio nell'elegante località sciistica di Madonna di Campiglio, in concomitanza con la presentazione delle squadre ufficiali dei campionati mondiali MotoGP e Superbike. Lo ha annunciato Claudio Domenicali, Amministratore Delegato di Ducati Motor Holding, a margine dei festeggiamenti di "Campioni in Festa" in onore dei campioni dei campionati mondiali MotoGP, Superbike e Supersport.

Cairoli e Lupino si sono mescolati agli ospiti della grande festa delle Rosse a Casalecchio di Reno, vicino a Bologna, venerdì sera, così come Corrado e Marco Maddii, con il cui team Ducati collabora per l'iscrizione al motocross. Tuttavia, non sono stati disponibili per interviste.

Tony Cairoli ha rivelato solo questo durante la sua breve apparizione sul palco della "Unipol Arena" tra gli applausi dei Ducatisti: "La Ducati è un'eccellenza italiana, che è già stata dimostrata sull'asfalto, la dimostreremo in fuoristrada".

Nella prossima stagione, la Ducati affronterà per la prima volta le competizioni di motocross, anche se inizialmente è prevista solo una partecipazione al Campionato Italiano Prestige.