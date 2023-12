Ducati: Primeiro vídeo de ação com Cairoli e Lupino

O projeto de motocross da Ducati Corse está a ser observado com grande interesse, sobretudo porque os italianos conseguiram recrutar o nove vezes campeão do mundo Antonio "Tony" Cairoli e o seu companheiro Alessandro Lupino como testers e embaixadores.

Todos os intervenientes no sector se interrogam sobre o equipamento e o aspeto da nova moto. Até agora, as informações têm sido muito escassas e a Ducati tem fechado rigorosamente os testes privados.

No entanto, o fabricante italiano publicou agora pelo menos um pequeno vídeo de Cairoli e Lupino na mota. Nele, eles podem ser vistos numa moto preta que se parece muito com uma Honda, especialmente em termos das peças de plástico na frente. No entanto, esta não tem de ser a configuração e cor finais, os pormenores não são visíveis de qualquer forma - deliberadamente.

A Ducati não quer revelar a sua nova moto off-road em grande estilo até janeiro. A apresentação oficial está agendada para 21 a 23 de janeiro na elegante estância de esqui de Madonna di Campiglio, ao mesmo tempo que a apresentação das equipas de fábrica dos Campeonatos do Mundo de MotoGP e Superbike. O anúncio foi feito por Claudio Domenicali, CEO da Ducati Motor Holding, à margem das celebrações "Campioni in Festa" em honra dos campeões dos Campeonatos do Mundo de MotoGP, Superbike e Supersport.

Cairoli e Lupino misturaram-se com os convidados na grande festa do Campeonato do Mundo da Reds em Casalecchio di Reno, perto de Bolonha, na sexta-feira à noite, tal como Corrado e Marco Maddii, com cuja equipa a Ducati está a cooperar para a entrada no motocross. No entanto, eles não estavam disponíveis para entrevistas.

Tony Cairoli apenas revelou isto durante a sua breve aparição no palco da "Unipol Arena" para os aplausos dos Ducatisti: "A Ducati é uma excelência italiana, que já foi provada no asfalto, vamos mostrá-la fora da estrada."

Na próxima temporada, a Ducati vai enfrentar pela primeira vez a competição de motocross, embora inicialmente esteja prevista apenas uma participação no Campeonato Italiano Prestige.