Ducati se pone seria: fija su participación en el Mundial de MXGP para 2025

El13 de junio, SPEEDWEEK.com informó en exclusiva sobre los planes detallados de Ducati para las futuras actividades de motocross, que hasta entonces habían estado completamente envueltas en el misterio debido al hábil secretismo de los italianos. Mientras tanto, poco a poco se va filtrando más información y desde hace unos meses está claro que el nueve veces campeón del mundo Tony Cairoli desempeñará un papel destacado en la expedición de Ducati Corse en MX y reforzará el proyecto como piloto probador junto a Alessandro Lupino.

El proyecto de motocross también se presentó el viernes en Bolonia en las celebraciones del Campeonato del Mundo "Campioni in Festa". Y el apasionante tema del motocross también será el centro de atención, junto con los Campeonatos del Mundo de MotoGP y Superbike, en las presentaciones de los equipos de 2024 en el evento "Campioni in Pista" (del 21 al 23 de enero) en la estación de esquí de Madonna di Campiglio.

Mientras tanto, los informes de SPEEDWEEK.com también han sido confirmados por conocidos empleados de Ducati Corse. Recientemente también se ha corrido la voz de que Cairoli, de 38 años, no sólo quiere probar las motos de MX, sino que también quiere competir en carreras y participar en el Campeonato Italiano de 450cc en 2024.

A principios de diciembre, Cairoli y Lupino probaron por primera vez las motos de 450cc, como estaba previsto. Lupino aún tenía contrato con Beta hasta finales de noviembre, por lo que el primer test de dos días se pospuso hasta diciembre.

Lupino disputará definitivamente el Campeonato Italiano de Prestigio de 2024. Tony Cairoli sólo participará en competiciones individuales en cuanto la moto sea competitiva. Todavía no es posible decir cuándo será el caso.

Al igual que las motos Desmosedici de MotoGP GP, los motores monocilíndricos de cuatro tiempos de MX tendrán control desmodrómico de válvulas. Sin embargo, Gigi Dall'Igna, Director General de Ducati Corse, todavía no ha participado en el desarrollo de las máquinas de MX.

Esto se debe a que hay un grupo de ingenieros en Ducati con suficiente experiencia off-road, por ejemplo por su pasión personal por el off-road o por su experiencia con otras marcas italianas o Husqvarna, que fue propiedad de la familia Castiglioni (Cagiva, MV Agusta) durante años; algunos de los técnicos también tienen experiencia en competiciones del Dakar.

Se acordó una colaboración con Corrado y Marco Maddii, que dirigían el equipo de trabajo Fantic MX en el Campeonato del Mundo MX2 2023 y en los Campeonatos de Europa EMX125 y EMX250, pero que no estaban satisfechos con el desarrollo posterior en Fantic, para pruebas y carreras.

Un dato más: KYB (antes Kayaba) suministrará la suspensión, Akropovic los sistemas de escape.

El calendario exacto del proyecto MX

Ducati participará en el Campeonato del Mundo de MXGP con la máquina de 450cc en 2025. Las apariciones individuales como wildcard ya están previstas para 2024. Las primeras apariciones en el Campeonato de Supercross de EE.UU. están previstas para 2026.

El Director Deportivo de Ducati, Paolo Ciabatti, ya visitó la competición US SX Indoor en Anaheim (California) el pasado mes de enero. Sin embargo, la participación en EE.UU. tendrá que esperar hasta 2025 porque los italianos tienen que construir 400 motos por clase para su homologación en el campeonato estadounidense. Por lo tanto, Ducati no abordará la serie SX Indoor de 250cc hasta 2027.

Plan 2024:

Campeonato Italiano MX Prestige 450 cc y posiblemente wildcard individuales del Campeonato del Mundo MXGP;

Plan 2025:

Participación en el Campeonato del Mundo MXGP 450cc.

Plan 2026:

Primera temporada en el Campeonato del Mundo de MX2 250cc;

Participación en el Campeonato de EE.UU. SX 450cc.

Plan 2027:

Participación en el Campeonato del Mundo de MX2 y en el Campeonato del Mundo de MXGP;

Participación en el Campeonato US SX 450cc;

Participación en el Campeonato US 250cc.

No obstante, en los próximos años se podrán introducir cambios y ajustes en este plan maestro. Por ejemplo, si no se ficha a ningún piloto puntero o no se pueden fabricar a tiempo las motos necesarias para EE.UU.

Aunque a menudo se ve al Director Deportivo de Ducati, Paolo Ciabatti, con los pilotos de motocross Cairoli y Lupino, nunca se le ha presentado oficialmente como director del proyecto MX. "Establecemos prioridades y, por supuesto, es prioritario tener éxito, lo que no será fácil en el panorama del MX", afirma Ciabatti. "Por eso somos modestos por un lado, pero muy motivados al mismo tiempo. Creo que tenemos una moto muy buena sobre el papel. Ahora tenemos que dar los siguientes pasos correctos".

Ducati no lanzará al mercado los primeros modelos de MX de 450cc hasta 2026, y las motos de 250cc entrarán en producción en serie un año más tarde.

Por supuesto, también habrá una plataforma completa de versiones de enduro basadas en los motores desmodrómicos de cuatro tiempos de 250cc y 450cc debido a las mayores cantidades, aunque no es ningún secreto que los requisitos de las normativas europeas sobre emisiones y ruido para los permisos de circulación plantean grandes retos a los fabricantes.

Ducati Corse está entrando en un campo de actividad completamente nuevo en la escena del MX. Sin embargo, los rojos quieren llegar a lo más alto en un futuro próximo, aunque los italianos encontrarán, por supuesto, una fuerte competencia y mucha resistencia por parte de los equipos punteros ya establecidos de Honda, Kawasaki, Yamaha, KTM, GASGAS, Husqvarna y Fantic a la hora de competir y cortejar a los pilotos punteros.

Pero hasta ahora, los pilotos han mostrado un gran interés por el proyecto Ducati MX, y la actuación de 2024 será muy esperada y observada de cerca.

El fichaje de la superestrella Tony Cairoli ha enviado el mensaje adecuado a la competición: Ducati tampoco hace las cosas a medias fuera de los circuitos de asfalto.

Sin embargo, Ducati también ha vivido años de vacas flacas en el Campeonato del Mundo de Superbikes y en MotoGP, por lo que sus responsables saben que los árboles tampoco crecerán hasta el cielo en la escena MX.

"Si aspiramos a unos cuantos resultados entre los 5 primeros en el Mundial de MXGP en 2025, probablemente sea un objetivo razonable", dice Paolo Ciabatti. "Después iremos desarrollando la moto poco a poco".