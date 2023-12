Ducati prend les choses au sérieux : participation au championnat du monde MXGP en 2025 fixée

Le 13 juin, SPEEDWEEK.com a révélé en exclusivité les plans détaillés de Ducati concernant ses futures activités de motocross, qui étaient jusqu'alors restées dans l'ombre en raison du secret habilement entretenu par les Italiens. Entre-temps, de plus en plus d'informations ont été rendues publiques et depuis quelques mois, il est clair que le neuf fois champion du monde Tony Cairoli jouera un rôle important dans l'expédition MX de Ducati Corse et renforcera le projet en tant que pilote d'essai aux côtés d'Alessandro Lupino.

Le projet de motocross a également été présenté vendredi à Bologne lors de la célébration du championnat du monde "Campioni in Festa". Et le thème passionnant du motocross sera également mis en avant lors de la présentation des équipes en 2024 lors de l'événement "Campioni in Pista" (du 21 au 23 janvier) dans la station de ski de Madonna di Campiglio, aux côtés du championnat du monde de MotoGP et de Superbike.

Entre-temps, les informations de SPEEDWEEK.com ont été confirmées par des collaborateurs renommés de Ducati Corse. Dernièrement, le bruit s'est également répandu que Cairoli, âgé de 38 ans, ne veut pas seulement tester les motos MX, mais aussi participer à des courses et au championnat italien de 450 cm3 en 2024.

Début décembre, les machines 450 cm3 ont été testées pour la première fois par Cairoli et Lupino, comme prévu. Lupino était encore sous contrat avec Beta jusqu'à fin novembre, c'est pourquoi on a attendu décembre pour effectuer le premier test de deux jours.

Lupino participera de toute façon au championnat italien de prestige 2024. Tony Cairoli ne participera à des compétitions ponctuelles que lorsque la moto sera compétitive. Pour l'instant, il n'est pas possible d'estimer quand cela sera le cas.

Les moteurs monocylindres quatre temps MX seront dotés d'une distribution desmodromique, comme les Desmosedici MotoGP GP. Mais Gigi Dall'Igna, General Manager de Ducati Corse, n'est pour l'instant pas impliqué dans le développement des machines MX.

En effet, il existe chez Ducati un groupe d'ingénieurs ayant une expérience suffisante du tout-terrain, par exemple en raison de leur passion personnelle pour le tout-terrain ou d'expériences acquises chez d'autres marques italiennes ou chez Husqvarna, qui a été pendant des années la propriété de la famille Castiglioni (Cagiva, MV Agusta), certains techniciens ont parfois aussi une expérience de la compétition sur le Dakar.

Pour les essais et les courses, une collaboration a été mise en place avec Corrado et Marco Maddii, qui dirigeaient l'équipe d'usine Fantic MX en 2023 dans le championnat du monde MX2 ainsi que dans les championnats européens EMX125 et EMX250, mais qui n'étaient pas satisfaits de l'évolution chez Fantic.

Autre information : KYB (anciennement Kayaba) fournira la suspension et Akropovic les échappements.

La feuille de route précise du projet MX

En 2025, Ducati participera au championnat du monde MXGP avec une machine de 450 cm3. Pour 2024, des engagements isolés sous wildcard sont déjà prévus dans le championnat du monde. Les premières apparitions dans le championnat américain de supercross sont prévues pour 2026.

Le directeur sportif de Ducati, Paolo Ciabatti, a déjà assisté en janvier dernier à la compétition US-SX indoor à Anaheim (Californie). La participation américaine devra toutefois attendre 2025, car les Italiens doivent construire 400 motos par catégorie pour l'homologation du championnat américain. Ducati ne s'attaquera donc à la série SX indoor 250 cm3 qu'en 2027.

Plan pour 2024 :

Championnat italien MX Prestige 450 cc et éventuellement quelques participations au championnat du monde MXGP avec wildcard ;

Plan 2025 :

Entrée dans le championnat du monde MXGP 450 cc.

Plan 2026 :

Première saison dans le championnat du monde MX2 250 cm3 ;

Entrée dans le championnat américain SX-450 cm3.

Plan 2027 :

Participation au championnat du monde MX2 et au championnat du monde MXGP ;

Participation au championnat US SX 450 cm3 ;

Entrée dans le championnat américain 250 cm3.

Des modifications et des ajustements pourront toutefois être apportés à ce plan directeur dans les années à venir. Par exemple, si aucun pilote de haut niveau n'est signé ou si les quantités nécessaires pour les États-Unis ne peuvent pas être construites à temps.

Le directeur sportif de Ducati, Paolo Ciabatti, est certes régulièrement vu avec les pilotes de motocross Cairoli et Lupino, mais il n'a encore jamais été officiellement présenté comme chef de projet MX. "Nous fixons des priorités, et bien sûr, une priorité est d'avoir du succès, ce qui ne sera pas facile dans le milieu du MX", constate Ciabatti. "C'est pourquoi nous sommes d'une part modestes, mais en même temps très motivés. Je pense que sur le papier, nous avons une très bonne moto. Maintenant, nous devons mettre en place les bonnes étapes suivantes".

Ducati ne lancera les premiers modèles MX de 450 cm3 qu'en 2026, les motos de 250 cm3 seront produites en série un an plus tard.

Pour ce faire, il y aura bien sûr une plateforme complète de versions enduro en raison des volumes plus importants, respectivement sur la base des moteurs quatre temps desmodromiques de 250 et 450 cm3, sachant que ce n'est un secret pour personne que les exigences des réglementations européennes en matière de gaz d'échappement et de bruit pour les homologations de circulation représentent de grands défis pour les constructeurs.

Ducati Corse s'engage dans un tout nouveau domaine d'activité sur la scène MX. Malgré tout, les Rouges veulent se hisser au sommet dans un avenir proche, même si les Italiens vont bien sûr se heurter à une forte concurrence et à beaucoup de résistance lors de la compétition et de la recherche des meilleurs pilotes auprès des équipes de pointe établies de Honda, Kawasaki, Yamaha, KTM, GASGAS, Husqvarna et Fantic.

Mais jusqu'à présent, l'intérêt des pilotes pour le projet MX Ducati est grand, la performance 2024 sera attendue avec impatience et observée avec des yeux d'Argus.

L'engagement de la superstar Tony Cairoli a envoyé le bon message à la compétition : Ducati ne fait pas les choses à moitié, même en dehors des circuits asphaltés.

Mais Ducati a également connu des années de vaches maigres en Championnat du monde Superbike et en MotoGP, c'est pourquoi les responsables savent que les arbres ne monteront pas non plus jusqu'au ciel dans la scène MX.

"Si nous visons quelques résultats dans le top 5 du championnat du monde MXGP pour 2025, c'est probablement un objectif raisonnable", estime Paolo Ciabatti. "Nous développerons ensuite progressivement la moto".