Ducati fa sul serio: partecipazione al Campionato del Mondo MXGP fissata per il 2025

Il13 giugno scorso SPEEDWEEK.com ha riportato in esclusiva i piani dettagliati di Ducati per le future attività nel motocross, fino ad allora completamente avvolti nel mistero a causa dell'abile segretezza degli italiani. Nel frattempo, altre informazioni stanno gradualmente trapelando ed è ormai chiaro da qualche mese che il nove volte campione del mondo Tony Cairoli avrà un ruolo di primo piano nella spedizione MX di Ducati Corse e rafforzerà il progetto come pilota collaudatore al fianco di Alessandro Lupino.

Il progetto motocross è stato presentato anche venerdì a Bologna in occasione delle celebrazioni del Campionato del Mondo "Campioni in Festa". E l'appassionante tema del motocross sarà al centro dell'attenzione, insieme ai Campionati del Mondo di MotoGP e Superbike, anche della presentazione delle squadre 2024 in occasione di "Campioni in Pista" (dal 21 al 23 gennaio) nella località sciistica di Madonna di Campiglio.

Nel frattempo, quanto riportato da SPEEDWEEK.com è stato confermato anche da noti collaboratori di Ducati Corse. Di recente si è diffusa anche la voce che il 38enne Cairoli non solo vuole provare le moto MX, ma vuole anche partecipare alle gare e prendere parte al Campionato Italiano 450cc nel 2024.

All'inizio di dicembre, Cairoli e Lupino hanno provato per la prima volta le moto 450cc come previsto. Lupino era ancora sotto contratto con Beta fino alla fine di novembre, motivo per cui il primo test di due giorni è stato posticipato a dicembre.

Lupino parteciperà sicuramente al Campionato Italiano Prestige 2024. Tony Cairoli parteciperà alle gare individuali solo quando la moto sarà competitiva. Non è ancora possibile dire quando ciò avverrà.

Come le Desmosedici MotoGP GP, i motori monocilindrici a quattro tempi della MX avranno il comando valvole desmodromico. Tuttavia, Gigi Dall'Igna, Direttore Generale di Ducati Corse, non è ancora stato coinvolto nello sviluppo delle moto MX.

Questo perché in Ducati c'è un gruppo di ingegneri con sufficiente esperienza nel fuoristrada, ad esempio per passione personale o per esperienza con altri marchi italiani o con Husqvarna, che per anni è stata di proprietà della famiglia Castiglioni (Cagiva, MV Agusta); alcuni dei tecnici hanno anche esperienza nelle competizioni Dakar.

Per i test e le gare è stata concordata una collaborazione con Corrado e Marco Maddii, che gestivano il team Fantic MX works nel Campionato del Mondo MX2 2023 e nei Campionati Europei EMX125 ed EMX250, ma che non erano soddisfatti dell'ulteriore sviluppo di Fantic.

Un'altra informazione: KYB (ex Kayaba) fornirà le sospensioni, Akropovic gli impianti di scarico.

Il calendario esatto del progetto MX

Ducati parteciperà al Campionato del Mondo MXGP con la 450cc nel 2025. Per il 2024 sono già previste singole partecipazioni come wildcard. Le prime apparizioni nel campionato statunitense di Supercross sono previste per il 2026.

Il Direttore Sportivo Ducati Paolo Ciabatti ha già visitato la competizione statunitense SX Indoor ad Anaheim (California) lo scorso gennaio. Tuttavia, la partecipazione statunitense dovrà attendere fino al 2025 perché gli italiani devono costruire 400 moto per classe per l'omologazione del campionato USA. Pertanto, Ducati non affronterà la serie SX Indoor da 250 cc fino al 2027.

Piano 2024:

Campionato Italiano MX Prestige 450 cc ed eventualmente partecipazione come wildcard al Campionato del Mondo MXGP;

Piano 2025:

Partecipazione al Campionato del Mondo MXGP 450cc.

Piano 2026:

Prima stagione nel Campionato del Mondo 250cc MX2;

Iscrizione al Campionato USA SX 450cc.

Piano 2027:

Partecipazione al Campionato del Mondo MX2 e al Campionato del Mondo MXGP;

Partecipazione al Campionato statunitense SX 450cc;

Iscrizione al Campionato USA 250cc.

Tuttavia, nei prossimi anni sarà possibile apportare modifiche e aggiustamenti a questo piano generale. Ad esempio, nel caso in cui non vengano ingaggiati piloti di punta o non si riesca a costruire in tempo i numeri necessari per gli USA.

Anche se il Direttore Sportivo Ducati Paolo Ciabatti viene spesso visto con i piloti di motocross Cairoli e Lupino, non è mai stato presentato ufficialmente come responsabile del progetto MX. "Stabiliamo delle priorità, e ovviamente è prioritario avere successo, cosa che non sarà facile nella scena MX", afferma Ciabatti. "Per questo motivo siamo modesti da un lato, ma allo stesso tempo molto motivati. Credo che sulla carta abbiamo una moto molto buona. Ora dobbiamo fare i passi successivi giusti".

Ducati non lancerà sul mercato i primi modelli MX da 450cc fino al 2026, mentre le moto da 250cc entreranno in produzione di serie un anno dopo.

Naturalmente ci sarà anche una piattaforma completa di versioni enduro basate sui motori desmodromici a quattro tempi da 250 e 450 cc, viste le quantità maggiori, anche se non è un segreto che i requisiti delle normative europee sulle emissioni e sul rumore per le patenti stradali pongono grandi sfide ai produttori.

Ducati Corse sta entrando in un campo di attività completamente nuovo nella scena MX. Ciononostante, le Rosse vogliono arrivare al top nel prossimo futuro, anche se gli italiani incontreranno ovviamente una forte concorrenza e molta resistenza da parte dei top team già affermati di Honda, Kawasaki, Yamaha, KTM, GASGAS, Husqvarna e Fantic quando si troveranno a competere e a corteggiare i piloti di punta.

Finora, però, i piloti hanno dimostrato grande interesse per il progetto Ducati MX, e lo spettacolo del 2024 sarà molto atteso e seguito con attenzione.

L'ingaggio della superstar Tony Cairoli ha lanciato il giusto messaggio alla concorrenza: Ducati non fa le cose a metà nemmeno fuori dai circuiti asfaltati.

Tuttavia, Ducati ha vissuto anni di magra anche nel Campionato Mondiale Superbike e nella MotoGP, ed è per questo che i responsabili sanno che gli alberi non cresceranno fino al cielo nemmeno nella scena MX.

"Se puntiamo a qualche risultato tra i primi 5 nel Campionato del Mondo MXGP nel 2025, questo è probabilmente un obiettivo ragionevole", dice Paolo Ciabatti. "Poi svilupperemo gradualmente la moto".