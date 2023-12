Ducati leva a sério: participação no Campeonato do Mundo de MXGP fixada para 2025

A entrada há muito planeada da Ducati Corse nas corridas de motocross está a tomar forma. Em 2025, será a vez do Campeonato do Mundo MXGP, seguido da classe MX2 em 2026. A SPEEDWEEK.com tem todos os pormenores exclusivos.

A 13 de junho, a SPEEDWEEK.com noticiou em exclusivo os planos detalhados da Ducati para as futuras actividades de motocross, que até então estavam completamente envoltas em mistério devido ao hábil secretismo dos italianos. Entretanto, mais informações estão gradualmente a ser divulgadas e há já alguns meses que ficou claro que o nove vezes campeão mundial Tony Cairoli irá desempenhar um papel proeminente na expedição MX da Ducati Corse e reforçar o projeto como piloto de testes ao lado de Alessandro Lupino.

O projeto de motocross foi também apresentado na sexta-feira, em Bolonha, nas celebrações do Campeonato do Mundo "Campioni in Festa". E o emocionante tema do motocross também estará no centro das atenções, juntamente com os Campeonatos do Mundo de MotoGP e Superbike, nas apresentações das equipas de 2024 no evento "Campioni in Pista" (21 a 23 de janeiro) na estância de esqui de Madonna di Campiglio.

Entretanto, os relatórios da SPEEDWEEK.com foram também confirmados por funcionários bem conhecidos da Ducati Corse. Recentemente, também se espalhou a notícia de que Cairoli, de 38 anos, não só quer testar as motos MX, como também quer competir em corridas e participar no Campeonato Italiano de 450cc em 2024.

No início de dezembro, Cairoli e Lupino testaram as motos de 450cc pela primeira vez, como planeado. Lupino ainda estava sob contrato com a Beta até ao final de novembro, razão pela qual o primeiro teste de dois dias foi adiado para dezembro.

Lupino vai definitivamente disputar o Campeonato Italiano de Prestígio de 2024. Tony Cairoli só participará em competições individuais assim que a mota estiver competitiva. Ainda não é possível dizer quando será esse o caso.

Tal como as Desmosedici MotoGP GP, os motores MX monocilíndricos a quatro tempos terão controlo desmodrómico das válvulas. No entanto, Gigi Dall'Igna, Diretor Geral da Ducati Corse, ainda não esteve envolvido no desenvolvimento das máquinas MX.

Isto deve-se ao facto de existir um grupo de engenheiros na Ducati com experiência suficiente em todo-o-terreno, por exemplo, devido à sua paixão pessoal pelo todo-o-terreno ou à experiência com outras marcas italianas ou com a Husqvarna, que foi propriedade da família Castiglioni (Cagiva, MV Agusta) durante anos; alguns dos técnicos também têm experiência em competições do Dakar.

Foi acordada uma colaboração com Corrado e Marco Maddii, que dirigiram a equipa de trabalho Fantic MX no Campeonato do Mundo de MX2 de 2023 e nos Campeonatos Europeus de EMX125 e EMX250, mas que não estavam satisfeitos com o desenvolvimento posterior na Fantic, para testes e corridas.

Mais uma informação: a KYB (anteriormente Kayaba) fornecerá a suspensão e a Akropovic os sistemas de escape.

O calendário exato para o projeto MX

A Ducati vai participar no Campeonato do Mundo de MXGP com a máquina de 450cc em 2025. As participações individuais como wildcard já estão planeadas para 2024. As primeiras participações no Campeonato de Supercross dos EUA estão planeadas para 2026.

O Diretor Desportivo da Ducati, Paolo Ciabatti, já visitou a competição US SX Indoor em Anaheim (Califórnia) em janeiro passado. No entanto, a participação nos EUA terá de esperar até 2025 porque os italianos têm de construir 400 motos por classe para homologação para o campeonato dos EUA. A Ducati, portanto, não vai enfrentar a série SX Indoor de 250cc até 2027.

Plano 2024:

Campeonato Italiano MX Prestige de 450 cc e, possivelmente, entradas individuais como wildcard no Campeonato do Mundo MXGP;

Plano 2025:

Entrada no Campeonato do Mundo de MXGP 450cc.

Plano 2026:

Primeira época no Campeonato do Mundo MX2 de 250cc;

Entrada no Campeonato US SX 450cc.

Plano 2027:

Participação no Campeonato do Mundo de MX2 e no Campeonato do Mundo de MXGP;

Participação no Campeonato US SX 450cc;

Entrada no Campeonato dos EUA de 250cc.

No entanto, ainda podem ser feitas alterações e ajustes a este plano diretor nos próximos anos. Por exemplo, se nenhum piloto de topo for contratado ou se os números necessários para os EUA não puderem ser construídos a tempo.

Embora o Diretor Desportivo da Ducati, Paolo Ciabatti, seja frequentemente visto com os pilotos de motocross Cairoli e Lupino, nunca foi oficialmente apresentado como gestor do projeto MX. "Estabelecemos prioridades e, claro, é uma prioridade sermos bem sucedidos, o que não será fácil no panorama do MX", afirma Ciabatti. "É por isso que somos modestos por um lado, mas muito motivados ao mesmo tempo. Penso que temos uma mota muito boa no papel. Agora temos de dar os próximos passos correctos."

A Ducati só lançará os primeiros modelos MX de 450cc no mercado em 2026, com as motos de 250cc a entrarem em produção em série um ano mais tarde.

Claro que também haverá uma plataforma completa de versões de enduro baseadas nos motores desmodrómicos a quatro tempos de 250cc e 450cc devido às maiores quantidades, embora não seja segredo que os requisitos dos regulamentos europeus de emissões e ruído para as licenças de circulação representam grandes desafios para os fabricantes.

A Ducati Corse está a entrar num campo de atividade completamente novo na cena MX. No entanto, os Reds querem chegar ao topo num futuro próximo, embora os italianos encontrem, naturalmente, uma forte concorrência e muita resistência por parte das equipas de topo estabelecidas da Honda, Kawasaki, Yamaha, KTM, GASGAS, Husqvarna e Fantic quando competem e cortejam os pilotos de topo.

Mas até agora, os pilotos têm demonstrado grande interesse no projeto Ducati MX e o desempenho de 2024 será aguardado com grande expetativa e acompanhado de perto.

A contratação da superestrela Tony Cairoli enviou a mensagem correcta à concorrência: A Ducati também não faz as coisas pela metade fora das pistas de asfalto.

No entanto, a Ducati também passou por anos de vacas magras no Campeonato do Mundo de Superbike e no MotoGP, e é por isso que os responsáveis sabem que as árvores também não vão crescer até ao céu na cena MX.

"Se o nosso objetivo é obter alguns resultados entre os 5 primeiros no Campeonato do Mundo de MXGP em 2025, esse é provavelmente um objetivo razoável", afirma Paolo Ciabatti. "Depois, vamos desenvolver gradualmente a mota".