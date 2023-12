Jeremy Seewer : Les premières photos sur la Kawasaki

Jeremy Seewer disputera sa septième saison MXGP en 2024 pour la première fois au sein du team d'usine Kawasaki (KRT). Le pilote de 29 ans originaire de Bülach a effectué ces jours-ci les premières séances d'essai en Espagne avec la Kawasaki KX 450-SR aux côtés de son nouveau coéquipier Romain Febvre (31 ans).

Fait marquant : Febvre et Seewer ont remporté ensemble neuf des 19 Grand Prix de la saison MXGP qui vient de s'achever. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Kawasaki dispose d'un line-up qui ne prévoit pas de pilote numéro 2, que ce soit en termes de qualité ou de statut interne. Le nouvel employeur de Seewer, Kawasaki, vient de publier les premières images du Suisse avec son nouvel outil de travail.

"J'ai longtemps roulé avec la même marque", explique Seewer. "Mais je me sens très bien accueilli chez Kawasaki. Tout le monde a été très ouvert et réceptif à mon égard jusqu'à présent. Je pense que Kawasaki est une marque à laquelle je conviens parfaitement. Je me réjouis d'un partenariat à long terme et j'espère bien sûr le meilleur. L'objectif principal est de gagner le plus souvent possible et d'avoir du succès ensemble. Il s'agit aussi d'apprécier le travail et de s'amuser en même temps".

Le plan pour la nouvelle année civile est prêt, Seewer fera encore quelques essais. Le troisième du championnat du monde fera ses débuts en course en février dans le cadre du championnat international de France. La nouvelle saison de Grand Prix débutera le 10 mars avec l'épreuve argentine en Patagonie.