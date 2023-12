Jeremy Seewer: le prime foto della Kawasaki

La speranza svizzera del motocross MXGP Jeremy Seewer ha completato il suo passaggio dalla Yamaha alla Kawasaki e sfoggia per la prima volta il colore verde del suo nuovo team.

Jeremy Seewer disputerà la sua settima stagione MXGP nel 2024 per la prima volta per il Kawasaki factory team (KRT). Il 29enne di Bülach ha recentemente completato le prime sessioni di test in Spagna sulla Kawasaki KX 450-SR insieme al suo nuovo compagno di squadra Romain Febvre (31).

Da notare: Febvre e Seewer hanno vinto insieme nove dei 19 Gran Premi disputati nella passata stagione MXGP. Per la prima volta dopo molti anni, la Kawasaki ha una formazione che non comprende un pilota numero 2 in termini di qualità o di status interno. Il nuovo datore di lavoro di Seewer, Kawasaki, ha pubblicato le prime immagini del pilota svizzero con la sua nuova moto da lavoro.

"Ho corso con lo stesso marchio per molto tempo", ha dichiarato Seewer. "Ma in Kawasaki mi sento il benvenuto. Finora sono stati tutti molto aperti e ricettivi nei miei confronti. Credo che Kawasaki sia un marchio con cui mi trovo bene. Sono impaziente di instaurare una collaborazione a lungo termine e naturalmente spero nel meglio. L'obiettivo principale è vincere il più spesso possibile e avere successo insieme. Si tratta anche di godersi il lavoro e di divertirsi allo stesso tempo".

Il piano per il nuovo anno solare è stato finalizzato e Seewer effettuerà ancora alcuni test. Il bronzo mondiale farà il suo debutto in gara a febbraio nell'ambito del Campionato internazionale francese. La nuova stagione dei Gran Premi inizierà il 10 marzo con l'evento argentino in Patagonia.