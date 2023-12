Jeremy Seewer: As primeiras fotos da Kawasaki

Jeremy Seewer vai disputar a sua sétima temporada de MXGP em 2024 pela primeira vez pela equipa de fábrica da Kawasaki (KRT). O piloto de 29 anos de Bülach completou recentemente as primeiras sessões de testes em Espanha com a Kawasaki KX 450-SR ao lado do seu novo companheiro de equipa Romain Febvre (31).

Notável: Febvre e Seewer venceram nove das 19 corridas de Grande Prémio juntos na última época de MXGP. Pela primeira vez em muitos anos, a Kawasaki tem uma equipa que não inclui um piloto número 2 em termos de qualidade ou estatuto interno. O novo empregador de Seewer, a Kawasaki, publicou agora as primeiras imagens do piloto suíço com a sua nova máquina de trabalho.

"Já ando com a mesma marca há muito tempo", disse Seewer. "Mas sinto-me muito bem-vindo na Kawasaki. Todos têm sido muito abertos e receptivos comigo até agora. Penso que a Kawasaki é uma marca em que me adapto bem. Estou ansioso por uma parceria a longo prazo e, claro, espero o melhor. O principal objetivo é ganhar o mais frequentemente possível e sermos bem sucedidos juntos. Trata-se também de desfrutar do trabalho e de nos divertirmos ao mesmo tempo".

O plano para o novo ano civil foi finalizado e Seewer vai testar mais algumas vezes. O medalhista de bronze do Campeonato do Mundo fará a sua estreia nas corridas em fevereiro, no âmbito do Campeonato Internacional de França. A nova temporada de Grandes Prémios começa a 10 de março com a prova argentina na Patagónia.