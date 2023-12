Maggiora de volta ao calendário do Campeonato do Mundo - três locais abertos

O Grande Prémio em Maggiora, perto do Lago Maggiore, irá preencher a data de junho do Campeonato do Mundo de Motocross em meados de junho de 2024, que ainda estava em aberto até há pouco tempo.

O promotor do Campeonato do Mundo de Motocross, Infront Moto Racing, encontrou um local para meados de junho de 2024. O fim de semana de 15/16 de junho será preenchido com o Grande Prémio de Itália em Maggiora.

Maggiora será assim o palco do décimo Grande Prémio do ano. A pista existe desde 1966, foi adaptada várias vezes e foi o local de uma edição lendária do MXoN em 1986.

O espetacular Maggiora Park oferece agora também treinos de BTT e muito mais. O restaurante no ponto mais alto do percurso foi convertido num restaurante gourmet pelo proprietário Stefano Avandero.

O Maggiora Park também estava no calendário do MXGP em 2023. Para o italiano Andrea Adamo (Red Bull-KTM), o terreno caseiro foi o cenário perfeito para conquistar a coroa do campeonato do mundo.

O calendário para a época de 2024 ainda carece de locais para outros eventos - por exemplo, a 14/15 de setembro. A final deverá realizar-se numa outra pista italiana no final de setembro.

A data do Grande Prémio da Europa, atualmente prevista para 23/24 de março, também ainda não foi confirmada. O Grande Prémio da Alemanha terá lugar a 2 de junho na bacia de Teutschenthal.

Calendário provisório do Campeonato do Mundo de MX para 2024

10 de março - Argentina, Villa La Angostura

24. 03. - ainda em dúvida

07. 04. - Itália, Riola Sardo

14. 04. - Itália, Pietramurata, Trentino

05. 05. - Portugal, Águeda

12. 05. - Intu Xanadu-Arroyomolinos

19. 05. - França, Saint Jean d'Angely

02. 06. - Alemanha, Teutschenthal

09. 06. - Letónia, Kegums

16. 06. - Itália, Maggiora

30. 06. - Indonésia, Sumbawa

07. 07. - Indonésia, Lombok

21. 07. - República Checa, Loket

28. 07. - Bélgica, Lommel

11. 08. - Suécia, Uddevalla

18. 08. - Países Baixos, Arnhem

25. 08. - Suíça, Frauenfeld

08. 09. - Turquia, Afyonkarahisar

15. 09. - ainda duvidoso

29. 09. - Itália, ainda incerto

Motocross das Nações:

06. 10. - MXoN Grã-Bretanha, Matterley Basin