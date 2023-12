Rétrospective de l'année MX 2023 : Prado, MXGP et USA

L'issue du championnat du monde MXGP de l'année 2023 a été décidée le 11 juin dans le Talkessel. Avant le Grand Prix d'Allemagne, les choses se sont resserrées en tête du classement. Le pilote officiel Red Bull KTM Jeffrey Herlings avait réussi à réduire son retard sur Jorge Prado à 15 points à ce moment-là. A la fin de la première manche dans le Talkessel, le Néerlandais a chuté alors qu'il était en tête et s'est fracturé la vertèbre cervicale C5. Avant le Grand Prix d'Allemagne, le ' Hollandais volant ' avait remporté le Grand Prix de Sardaigne, du Portugal, d'Espagne et de Lettonie, mais le crash dans la cuvette a de nouveau mis fin de manière tragique à ses chances de titre jusqu'alors intactes.

Le pilote d'usine GASGAS Jorge Prado a tout fait correctement dès le début. Dès le début de la saison en Argentine, il avait pris la 'redplate' du leader du championnat, bien qu'il n'ait pas terminé le Grand-Prix d'Amérique du Sud en vainqueur. Prado a profité de la nouvelle règle introduite en 2023, selon laquelle des points sont également attribués lors de la course de qualification du samedi. Tout au long de la saison, Prado n'a pas toujours été le plus rapide, mais il a sans aucun doute été le pilote le plus régulier, gardant une vue d'ensemble dans toutes les situations. Ses adversaires les plus redoutables se sont en partie mis eux-mêmes en travers de son chemin.

Le premier a été le Slovène Tim Gajser (Honda), tenant du titre mondial, avant même le début de la saison. Le Slovène s'est fracturé le fémur lors de la course de pré-saison à Arco et a manqué la majeure partie de la saison 2023. Le pilote officiel Kawasaki français Romain Febvre a chuté lors de la course de qualification du Grand Prix d'Espagne, subissant une commotion cérébrale et n'a marqué aucun point lors de cet événement. Le pilote officiel Yamaha Jeremy Seewer avait déjà été victime d'un accident lors de la course de qualificationd'ouverture de la saison en Argentine. Le pilote de Bülach a réussi à rouler habilement lors de l'atterrissage et a ainsi été épargné de graves blessures. Malgré tout, le choc a été profond et il a perdu de nombreux points avant même que la saison ne démarre vraiment. Le coéquipier français de Seewer, Maxime Renaux, s'est lui aussi cassé le pied après cinq manches du championnat du monde et a ainsi quitté le cercle des prétendants au titre.

Febvre et Seewer se sont toutefois montrés de plus en plus à l'aise à mi-saison. Lorsque le convoi du championnat du monde est parti pour l'Indonésie fin juin, l'heure du Français a sonné. Febvre a alors remporté 5 Grands Prix consécutifs : il s'est imposé à Sumbawa, Lombok, Loket, Lommel et Vantaa. Ce n'est qu'à Uddevalla, en Suède, que Jeremy Seewer a pu s'imposer face au Français, mais dès la course suivante à Arnhem, Febvre a remporté sa 6e victoire en Grand Prix de la saison. Le leader du championnat du monde, Prado, s'était toutefois déjà constitué un matelas de plus de 100 points au cours de la première moitié de la saison 2023 et, bien qu'il ait dû faire face à des difficultés techniques inattendues en Turquie lors du 17e Grand-Prix de la saison, son avance était suffisante pour remporter prématurément son premier titre de champion du monde MXGP lors de la 18e manche à Maggiora. Le duel en tête du championnat s'est encore intensifié à Maggiora, mais cette fois Febvre a été victime d'un problème technique et Prado a été sacré champion du monde 2023 plus tôt que prévu par lui et son équipe, dès la première manche.

Après avoir remporté deux titres MX2 en 2018 et 2019, Jorge Prado est devenu champion du monde pour la troisième fois cette année. L'Espagnol a mené le championnat du monde sans interruption de la première à la dernière course. Certes, il n'a remporté 'que' deux Grands Prix lors de la saison 2023(Trentino et Talkessel), mais Prado a effectué autant de tours en tête que n'importe quel autre pilote et a toujours eu une vision d'ensemble.

Tous les regards sont désormais tournés vers le champion MXGP, qui fera ses débuts américains le 6 janvier 2024, lors de l'ouverture du championnat américain de supercross à Anaheim (Californie).