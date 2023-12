Rassegna MX dell'anno 2023: Prado, MXGP e USA

La decisione preliminare sull'esito del Campionato del Mondo MXGP 2023 è stata presa nella conca l'11 giugno. Prima del Gran Premio di Germania, la situazione si stava facendo sempre più serrata in testa alla classifica. Il pilota ufficiale Red Bull KTM Jeffrey Herlings era riuscito a ridurre il distacco da Jorge Prado a 15 punti. Al termine della prima gara nella conca, l'olandese è caduto mentre era in testa e ha riportato la frattura della vertebra cervicale C5. Prima del Gran Premio di Germania, l '" olandese volante " aveva vinto i Gran Premi di Sardegna, Portogallo, Spagna e Lettonia, ma l'incidente nella conca ha tragicamente messo fine alle sue possibilità di titolo, finora intatte.

Il pilota del team GASGAS Jorge Prado ha fatto tutto bene fin dall'inizio. Aveva già conquistato la "targa rossa" di leader del campionato all'apertura della stagione in Argentina, anche se non ha concluso il Gran Premio in Sud America come vincitore. Prado ha beneficiato della nuova regola introdotta nel 2023, secondo cui i punti vengono assegnati anche nella gara di qualificazione del sabato. Prado non è stato sempre il più veloce nel corso della stagione, ma è stato senza dubbio il pilota più costante, mantenendo la calma in ogni situazione. Alcuni dei suoi peggiori rivali lo hanno ostacolato.

Lo sloveno campione del mondo in carica Tim Gajser (Honda) è stato il primo a farlo ancor prima dell'inizio della stagione. Lo sloveno si è rotto la coscia nella gara pre-stagionale di Arco e ha saltato la maggior parte della stagione 2023, mentre il pilota francese della Kawasaki Romain Febvre è caduto nella gara di qualificazione per il Gran Premio di Spagna, subendo una commozione cerebrale e non ottenendo punti nell'evento. Il pilota ufficiale Yamaha Jeremy Seewer è caduto in un incidente da brivido durante la garadi qualificazione per l'apertura della stagione in Argentina. Il pilota di Bülach è stato in grado di rotolare abilmente fuori dalla pista durante l'atterraggio, evitando così gravi lesioni. Tuttavia, lo shock è stato profondo e ha perso molti punti prima che la stagione entrasse nel vivo. Anche il compagno di squadra francese di Seewer, Maxime Renaux, è stato escluso per la frattura di un piede dopo cinque prove del Campionato del Mondo, prendendo così il suo posto tra i pretendenti al titolo.

Tuttavia,Febvre e Seewer migliorarono sempre di più a metà stagione. Quando la squadra del Campionato del Mondo partì per l'Indonesia alla fine di giugno, era arrivato il momento del francese. In questa fase Febvre ottenne 5 vittorie di fila nei Gran Premi: a Sumbawa, Lombok, Loket, Lommel e Vantaa. Solo a Uddevalla, in Svezia, Jeremy Seewer riuscì a battere il francese, ma Febvre ottenne la sua sesta vittoria stagionale nella gara successiva, ad Arnhem. Tuttavia, il leader del campionato mondiale Prado aveva già accumulato un vantaggio di oltre 100 punti nella prima metà della stagione 2023 e, sebbene abbia dovuto affrontare difficoltà tecniche impreviste al 17° Gran Premio della stagione in Turchia, il suo vantaggio è stato sufficiente per vincere il suo primo titolo di campione del mondo MXGP in anticipo al 18° round a Maggiora. A Maggiora, il duello al vertice del campionato mondiale si è riproposto, ma questa volta Febvre è stato vittima di un difetto tecnico e Prado è diventato Campione del Mondo 2023 prima di quanto lui e il suo team si aspettassero dopo il primo round.

Dopo due titoli MX2 nel 2018 e nel 2019, Jorge Prado è diventato campione del mondo per la terza volta quest'anno. Lo spagnolo ha guidato il campionato del mondo ininterrottamente dalla prima all'ultima gara. Anche se ha vinto "solo" due Gran Premi nella stagione 2023(Trentino e Talkessel), Prado ha completato più giri in testa di qualsiasi altro pilota e ha sempre avuto il quadro generale nel mirino.

Ora tutti gli occhi sono puntati sul campione della MXGP, che farà il suo debutto negli Stati Uniti il 6 gennaio 2024, in occasione dell'inizio del Campionato statunitense di Supercross ad Anaheim (California).