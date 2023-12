Revisão MX do ano 2023: Prado, MXGP e EUA

O piloto espanhol da GASGAS Works, Jorge Prado, sagrou-se campeão de MXGP no final do ano, apesar de os seus rivais terem estado muitas vezes no seu caminho. É o terceiro título de campeão do mundo do espanhol.

A decisão preliminar sobre o resultado do Campeonato do Mundo de MXGP de 2023 foi tomada na bacia do vale a 11 de junho. Antes do Grande Prémio da Alemanha, as coisas estavam a ficar cada vez mais apertadas no topo da classificação. O piloto de fábrica da Red Bull KTM, Jeffrey Herlings, tinha conseguido reduzir a diferença para Jorge Prado para 15 pontos nesta altura. No final da primeira corrida na bacia do vale, o holandês caiu quando liderava e sofreu uma fratura da vértebra cervical C5. Antes do Grande Prémio da Alemanha, o "Holandês Voador " tinha vencido os Grandes Prémios da Sardenha, Portugal, Espanha e Letónia, mas o acidente na bacia do vale acabou tragicamente com as suas hipóteses de título até então intactas.

O piloto da GASGAS Works , Jorge Prado, fez tudo certo desde o início. Ele já tinha assumido o lugar do líder do campeonato na abertura da temporada na Argentina, embora não tenha terminado o Grande Prémio na América do Sul como vencedor. Prado beneficiou da nova regra introduzida em 2023, segundo a qual os pontos também são atribuídos na corrida de qualificação de sábado. Prado nem sempre foi o mais rápido em todo o lado ao longo da época, mas foi, sem dúvida, o piloto mais consistente, mantendo a calma em todas as situações. Alguns dos seus piores rivais colocaram-se no seu próprio caminho.

O esloveno Tim Gajser (Honda), atual campeão do mundo, foi o primeiro a fazê-lo, mesmo antes do início da época. O esloveno partiu a coxa na corrida de pré-temporada em Arco e perdeu a maior parte da temporada de 2023, enquanto o piloto francês da Kawasaki Romain Febvre caiu na corrida de qualificação para o Grande Prémio de Espanha, sofrendo uma concussão e não marcando pontos no evento. O piloto de fábrica da Yamaha, Jeremy Seewer, sofreu um acidente arrepiante durante a corridade qualificação na abertura da época na Argentina. O piloto de Bülach conseguiu rolar habilmente para fora da pista ao aterrar, escapando assim a ferimentos graves. No entanto, o choque foi profundo e perdeu muitos pontos antes do início da época. O companheiro de equipa francês de Seewer, Maxime Renaux, também foi excluído com um pé partido após cinco etapas do Campeonato do Mundo, ocupando assim o seu lugar entre os candidatos ao título.

No entanto,Febvre e Seewer foram melhorando a meio da época. Quando a equipa do Campeonato do Mundo partiu para a Indonésia, no final de junho, tinha chegado o momento do francês. Febvre obtém 5 Grandes Prémios consecutivos durante esta fase: vence em Sumbawa, Lombok, Loket, Lommel e Vantaa. Só em Uddevalla, na Suécia, é que Jeremy Seewer consegue bater o francês, mas Febvre obtém a sua 6ª vitória de Grande Prémio da época logo na corrida seguinte, em Arnhem. No entanto, o líder do campeonato mundial, Prado, já tinha acumulado uma vantagem de mais de 100 pontos na primeira metade da época de 2023 e, apesar de ter tido de enfrentar dificuldades técnicas inesperadas no 17º Grande Prémio da época, na Turquia, a sua vantagem foi suficiente para conquistar o seu primeiro título do Campeonato do Mundo de MXGP na 18ª ronda, em Maggiora. Em Maggiora, o duelo no topo do campeonato do mundo voltou a ser aceso, mas desta vez Febvre foi vítima de um defeito técnico e Prado tornou-se o Campeão do Mundo de 2023 mais cedo do que ele e a sua equipa esperavam após a primeira ronda.

Depois de dois títulos de MX2 em 2018 e 2019, Jorge Prado tornou-se campeão mundial pela terceira vez este ano. O espanhol liderou o campeonato do mundo ininterruptamente desde a primeira até à última corrida. Embora tenha "apenas" vencido dois Grandes Prêmios na temporada de 2023(Trentino e Talkessel), Prado completou mais voltas de liderança do que qualquer outro piloto e sempre teve o quadro geral em vista.

Agora todos os olhos estão postos no campeão de MXGP, já que o detentor do título fará a sua estreia nos EUA a 6 de janeiro de 2024, no início do Campeonato de Supercross dos EUA em Anaheim (Califórnia).