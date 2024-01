Calendrier 2024 : le retour du MXGP en Chine confirmé

Ce n'est qu'au coup par coup que la FIM et Dorna complètent le calendrier de la saison 2024 du championnat du monde qui débutera le 10 mars en Patagonie. A Noël, le GP d'Italie à Maggiora les 15 et 16 juin a été confirmé, mais une autre annonce a suivi : Pour la première fois depuis 2019, le MXGP reviendra cette année en Chine, plus précisément à Shanghai.

Lors du dernier GP de Chine (qui a vu les victoires de Jeffrey Herlings et Jorge Prado dans les catégories MXGP et MX2), 25 000 fans étaient présents, selon les chiffres officiels. La date de cette année, les 15 et 16 septembre, coïncide avec la fête chinoise de la lune. L'organisateur local est Shanghai Hehui Sports Culture Development Co, Ltd, le propriétaire de ce groupe possède également la marque Just1, bien connue dans le milieu du MX.

Le calendrier du championnat du monde de motocross 2024 n'est pas encore complet. Les lieux du GP européen du 24 mars et de la finale de la saison du 29 septembre en Italie ne sont pas encore fixés.

Calendrier provisoire du championnat du monde MXGP 2024 (état au 9.1.)

10. 03. - GP d'Argentine, Villa La Angostura

24. 03. - GP d'Europe, encore incertain

07. 04. - GP de Sardaigne (Italie), Riola Sardo

14. 04. - GP du Trentin (Italie), Pietramurata

05. 05. - GP du Portugal, Águeda

12. 05. - GP d'Espagne, Intu Xanadu-Arroyomolinos

19. 05. - GP de France, Saint Jean d'Angély

02. 06. - GP d'Allemagne, Teutschenthal

09. 06. - GP de Lettonie, Kegums

16. 06. - GP d'Italie, Maggiora

30. 06. - GP d'Indonésie Sumbawa

07. 07. - GP de Lombok (Indonésie), Lombok

21. 07. - GP de Tchéquie, Loket

28. 07. - GP des Flandres (Belgique), Lommel

11. 08. - GP de Suède, Uddevalla

18. 08. - GP des Pays-Bas, Arnhem

25. 08. - GP de Suisse, Frauenfeld

08. 09. - GP de Turquie, Afyonkarahisar

15. 09. - GP de Chine, Shanghai

29. 09. - GP en Italie, encore incertain



Motocross des nations :

06. 10. - MXoN Grande-Bretagne, Matterley Basin