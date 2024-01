Calendario 2024: confermato il ritorno della MXGP in Cina

La FIM e la Dorna stanno completando solo a poco a poco il calendario della stagione 2024 del Campionato del Mondo, che inizierà il 10 marzo in Patagonia. Il GP d'Italia a Maggiora il 15 e 16 giugno era stato confermato a Natale, ma ora è stato fatto un altro annuncio: Quest'anno la squadra MXGP tornerà in Cina per la prima volta dal 2019, per la precisione a Shanghai.

Secondo i dati ufficiali, all'ultimo GP della Cina (con le vittorie di Jeffrey Herlings e Jorge Prado nelle classi MXGP e MX2) hanno assistito 25.000 fan. L'appuntamento di quest'anno, il 15 e 16 settembre, coincide con la festa lunare cinese. L'organizzatore locale è Shanghai Hehui Sports Culture Development Co, Ltd. Il proprietario di questo gruppo possiede anche il noto marchio Just1 nella scena MX.

Il calendario del Campionato mondiale di motocross 2024 non è ancora completo. Le sedi del GP d'Europa del 24 marzo e del finale di stagione del 29 settembre in Italia non sono ancora state definite.

Calendario provvisorio del Campionato del Mondo MXGP 2024 (al 9 gennaio)

10 marzo - GP d'Argentina, Villa La Angostura

24. 03. - GP d'Europa, ancora in dubbio

07. 04. - GP di Sardegna (Italia), Riola Sardo

14. 04. - GP del Trentino (Italia), Pietramurata

05. 05. - GP del Portogallo, Águeda

12. 05. - GP di Spagna, Intu Xanadu-Arroyomolinos

19. 05. - Francia-GP, Saint Jean d'Angély

02. 06. - Germania-GP, Teutschenthal

09. 06. - Lettonia-GP, Kegums

16. 06. - GP d'Italia, Maggiora

30. 06. - Indonesia-GP Sumbawa

07. 07. - Lombok-GP (Indonesia), Lombok

21. 07. - GP della Repubblica Ceca, Loket

28. 07. - GP delle Fiandre (Belgio), Lommel

11. 08. - GP di Svezia, Uddevalla

18. 08. - GP dei Paesi Bassi, Arnhem

25. 08. - GP di Svizzera, Frauenfeld

08. 09. - GP di Turchia, Afyonkarahisar

15. 09. - GP di Cina, Shanghai

29. 09. - GP d'Italia, ancora in dubbio



Motocross delle Nazioni:

06. 10. - MXoN Gran Bretagna, bacino di Matterley