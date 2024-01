Calendário 2024: Regresso do MXGP à China confirmado

A Federação Internacional de Motociclismo (FIM) e a Infront Moto Racing, promotora do MXGP, anunciaram na terça-feira mais um local para o Campeonato do Mundo de Motocross de 2024: o GP da China, em Xangai, vai regressar em setembro.

A FIM e a Dorna estão a completar gradualmente o calendário para a época do Campeonato do Mundo de 2024, que começa a 10 de março na Patagónia. O GP de Itália em Maggiora a 15 e 16 de junho foi confirmado no Natal, mas agora foi feito outro anúncio: O pelotão do MXGP vai regressar este ano à China pela primeira vez desde 2019, mais precisamente a Xangai.

De acordo com os números oficiais, 25.000 fãs assistiram ao último GP da China (com vitórias para Jeffrey Herlings e Jorge Prado nas classes MXGP e MX2). A data deste ano, 15 e 16 de setembro, coincide com o Festival Lunar Chinês. O organizador local é a Shanghai Hehui Sports Culture Development Co, Ltd, o proprietário deste grupo também detém a conhecida marca Just1 no panorama do MX.

O calendário do Campeonato do Mundo de Motocross de 2024 ainda não está completo. Os locais para o GP da Europa, a 24 de março, e para o final da época, a 29 de setembro, em Itália, ainda estão pendentes.

Calendário provisório do Campeonato do Mundo de MXGP de 2024 (a partir de 9 de janeiro)

10 de março - GP da Argentina, Villa La Angostura

24. 03. - GP da Europa, ainda em dúvida

07. 04. - GP da Sardenha (Itália), Riola Sardo

14. 04. - GP Trentino (Itália), Pietramurata

05. 05. - GP de Portugal, Águeda

12. 05. - GP de Espanha, Intu Xanadu-Arroyomolinos

19. 05. - França-GP, Saint Jean d'Angély

02. 06. - Alemanha-GP, Teutschenthal

09. 06. - Letónia-GP, Kegums

16. 06. - GP de Itália, Maggiora

30. 06. - Indonésia-GP Sumbawa

07. 07. - GP Lombok (Indonésia), Lombok

21. 07. - GP da República Checa, Loket

28. 07. - GP da Flandres (Bélgica), Lommel

11. 08. - GP da Suécia, Uddevalla

18. 08. - GP da Holanda, Arnhem

25. 08. - GP da Suíça, Frauenfeld

08. 09. - GP da Turquia, Afyonkarahisar

15.09. - GP da China, Xangai

29. 09. - GP de Itália, ainda incerto



Motocross das Nações:

06. 10. - MXoN Grã-Bretanha, Matterley Basin