Red Bull KTM : Harry Norton succède à Cairoli

Harry Norton reprend le rôle de manager de l'équipe Red Bull-KTM dans le championnat du monde de motocross à partir de la saison 2024, après avoir déjà joué un rôle essentiel l'année dernière en tant que coordinateur technique dans l'équipe d'usine autrichienne autour de la star du MXGP Jeffrey Herlings et du trio MX2 Andrea Adamo, Liam Everts et Sacha Coenen.

L'Australien de 29 ans est employé en Autriche depuis 2019 et, avant de remporter le titre l'an dernier avec Adamo, il a également fêté deux titres MX2 aux côtés de Tom Vialle, alors qu'il était encore mécanicien de course du Français, désormais engagé aux États-Unis.

Dans son nouveau rôle, Norton pourra notamment compter sur le soutien de Dirk Grübel, qui travaille de plus en plus en arrière-plan depuis l'année dernière en tant que chef de projet dans le développement, de Valentina Ragni, coordinatrice de longue date de l'équipe, de Joel Smets, coach de l'équipe, ainsi que du nouveau coordinateur technique Stefan Simpson.

Robert Jonas, vice-président du département Offroad Racing au sein du groupe Pierer, n'a pas tari d'éloges sur le nouveau team manager, qui a déjà une longue histoire avec KTM. "Harry fait preuve de passion pour le sport et d'engagement envers la marque. Il est parti à l'autre bout du monde pour réaliser ses rêves professionnels. Il ne possède pas seulement les connaissances techniques, mais a également fait preuve d'une grande volonté d'apprendre et sait très bien évaluer les situations. Il est ouvert, aimable et calme, des qualités fondamentales pour assurer une bonne organisation et une bonne ambiance dans une équipe et pour gérer les imprévus que ce sport implique".

Chez Norton lui-même, on se réjouit à l'idée d'occuper l'un des rôles clés de l'équipe Red Bull KTM Factory. "Une nouvelle saison importante s'annonce avec les mêmes objectifs que ceux que nous nous sommes toujours fixés. Nous avons une équipe solide et nous allons travailler avec la même passion et le même engagement pour réaliser ce que nous pouvons".