Red Bull KTM: Harry Norton subentra a Cairoli

Harry Norton assume il ruolo di Red Bull KTM Team Manager nel Campionato del Mondo Motocross per la stagione 2024, dopo aver già svolto un ruolo chiave lo scorso anno come Coordinatore Tecnico nel factory team austriaco guidato dalla star della MXGP Jeffrey Herlings e dal trio MX2 composto da Andrea Adamo, Liam Everts e Sacha Coenen.

Il 29enne australiano è impiegato in Austria dal 2019 e ha già festeggiato due titoli MX2 al fianco di Tom Vialle prima della vittoria del titolo dello scorso anno con Adamo, all'epoca come meccanico di gara per il francese, che ora risiede negli Stati Uniti.

Nel suo nuovo ruolo, Norton potrà contare sul supporto di Dirk Grübel, che dall'anno scorso ha lavorato sempre più sullo sfondo come project manager dello sviluppo, della coordinatrice di lunga data del team Valentina Ragni, del team coach Joel Smets e del nuovo coordinatore tecnico Stefan Simpson.

Robert Jonas, vicepresidente del reparto Offroad Racing del Gruppo Pierer, ha avuto parole di elogio per il nuovo team manager, che può già vantare una lunga storia in KTM. "Harry dimostra passione per lo sport e impegno per il marchio. Si è trasferito dall'altra parte del mondo per realizzare i suoi sogni professionali. Non solo ha le conoscenze tecniche, ma ha anche dimostrato una grande volontà di imparare ed è in grado di valutare molto bene le situazioni. È aperto, amichevole e calmo, qualità essenziali per garantire una buona organizzazione e una buona atmosfera in una squadra e per essere in grado di affrontare gli imprevisti che questo sport comporta".

Lo stesso Norton è impaziente di affrontare il nuovo compito in uno dei ruoli chiave del Red Bull KTM Factory Team. "Ci aspetta un'altra stagione importante con gli stessi obiettivi che ci siamo sempre posti. Abbiamo una squadra forte e lavoreremo con la stessa passione e lo stesso impegno per raggiungere i nostri obiettivi".