Red Bull KTM: Harry Norton substitui Cairoli

Harry Norton assume o cargo de Team Manager da Red Bull KTM no Campeonato do Mundo de Motocross para a temporada de 2024, tendo já desempenhado um papel fundamental no ano passado como Coordenador Técnico na equipa de fábrica austríaca liderada pela estrela de MXGP Jeffrey Herlings e pelo trio de MX2 Andrea Adamo, Liam Everts e Sacha Coenen.

O australiano de 29 anos está empregado na Áustria desde 2019 e, antes da conquista do título do ano passado com Adamo, já havia comemorado dois títulos de MX2 ao lado de Tom Vialle, na época como mecânico de corrida do francês, que agora está baseado nos EUA.

No seu novo papel, Norton vai poder contar com o apoio de Dirk Grübel, que tem vindo a trabalhar cada vez mais em segundo plano como gestor de projeto em desenvolvimento desde o ano passado, da coordenadora de equipa de longa data Valentina Ragni, do treinador de equipa Joel Smets e do novo coordenador técnico Stefan Simpson, entre outros.

Robert Jonas, Vice-Presidente do departamento de Corridas Offroad do Grupo Pierer, elogiou o novo chefe de equipa, que já conta com uma longa história na KTM. "Harry mostra paixão pelo desporto e compromisso com a marca. Ele mudou-se para o outro lado do mundo para realizar os seus sonhos profissionais. Não só tem os conhecimentos técnicos, como também demonstrou uma grande vontade de aprender e é capaz de avaliar muito bem as situações. É aberto, simpático e calmo, qualidades essenciais para garantir uma boa organização e um bom ambiente numa equipa e para conseguir lidar com os imprevistos que este desporto implica."

O próprio Norton está ansioso pela nova tarefa num dos papéis chave da Red Bull KTM Factory Team. "Temos outra temporada importante pela frente com os mesmos objectivos que sempre estabelecemos. Temos uma equipa forte e vamos trabalhar com a mesma paixão e empenho para alcançar o que for possível."