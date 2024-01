Aggiornato il calendario del Campionato del Mondo 2024, 2 GP in Spagna

Quest'anno in Spagna si svolgeranno due gare del campionato del mondo. Il 12 maggio, per la prima volta, si terrà una prova del campionato mondiale a Lugo, nel nord-ovest della Spagna. Questa è la città natale del campione del mondo in carica Jorge Prado.

Il promotore del Campionato del Mondo Infront Moto Racing sta continuando a colmare le lacune nel calendario del Campionato del Mondo 2024. Quest'anno ci saranno due prove del Campionato del Mondo in Spagna. Il Gran Premio di Spagna a Xanadu-Arroyomolinos, originariamente previsto per il 12 maggio, è stato anticipato al 24 marzo. Il 12 maggio, il Gran Premio di Galizia si svolgerà per la prima volta sul "Circuito municipale Jorge Prado" di Lugo, nel nord-ovest della Spagna. Lugo è la città natale del campione del mondo MXGP in carica Jorge Prado. Il Campionato del Mondo WMX125 e WMX Femminile prenderanno il via come parte del programma di supporto dell'evento.

Ciò significa che solo la sede della finale del 29 settembre è ancora apertanel calendario del campionato mondiale.

Calendario del Campionato mondiale MXGP 2024 (al 19 gennaio 2024)

10 marzo - GP di Argentina, Villa La Angostura

24. 03. - GP di Spagna, Intu Xanadu-Arroyomolinos

07. 04. - GP di Sardegna (Italia), Riola Sardo

14. 04. - GP del Trentino (Italia), Pietramurata

05. 05. - GP del Portogallo, Águeda

12. 05. - MXGP di Galizia, Lugo

19. 05. - GP di Francia, Saint Jean d'Angely

02. 06. - GP di Germania, Teutschenthal

09. 06. - GP di Lettonia, Kegums

16. 06. - GP d'Italia, Maggiora

30. 06. - Indonesia-GP Sumbawa

07. 07. - Lombok-GP (Indonesia), Lombok

21. 07. - GP della Repubblica Ceca, Loket

28. 07. - GP delle Fiandre (Belgio), Lommel

11. 08. - GP di Svezia, Uddevalla

18. 08. - GP dei Paesi Bassi, Arnhem

25. 08. - GP di Svizzera, Frauenfeld

08. 09. - GP di Turchia, Afyonkarahisar

16. 09. - GP di Cina, Shanghai

29. 09. - GP d' Italia, TBA

Motocross delle Nazioni:



06. 10. - MXoN Gran Bretagna, Matterley Basin