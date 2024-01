Calendário do Campeonato do Mundo de 2024 atualizado, 2 GPs em Espanha

Este ano, realizar-se-ão duas provas do campeonato do mundo em Espanha. Em 12 de maio, realizar-se-á pela primeira vez uma ronda do campeonato do mundo em Lugo, no noroeste de Espanha. Esta é a terra natal do atual campeão do mundo Jorge Prado.

A Infront Moto Racing, promotora da série do Campeonato do Mundo, continua a preencher as lacunas no calendário do Campeonato do Mundo de 2024. Este ano, haverá duas rondas do Campeonato do Mundo em Espanha. O Grande Prémio de Espanha em Xanadu-Arroyomolinos, inicialmente previsto para 12 de maio, foi antecipado para 24 de março. Em 12 de maio, o Grande Prémio da Galiza terá lugar pela primeira vez no "Circuito Municipal Jorge Prado" em Lugo, no noroeste de Espanha. Lugo é o local de nascimento do atual Campeão do Mundo de MXGP, Jorge Prado. O Campeonato do Mundo de WMX125 e WMX Women's World Championship terá início como parte do programa de apoio do evento.

Isto significa que apenas o local da final de 29 de setembro ainda está em abertono calendário do campeonato do mundo.

Calendário do Campeonato do Mundo MXGP 2024 (a partir de 19 de janeiro de 2024)

10 de março - GP da Argentina, Villa La Angostura

24. 03. - GP de Espanha, Intu Xanadu-Arroyomolinos

07. 04. - GP da Sardenha (Itália), Riola Sardo

14. 04. - GP Trentino (Itália), Pietramurata

05. 05. - GP de Portugal, Águeda

12. 05. - MXGP da Galiza, Lugo

19. 05. - GP de França, Saint Jean d'Angely

02. 06. - GP da Alemanha, Teutschenthal

09. 06. - GP da Letónia, Kegums

16. 06. - GP de Itália, Maggiora

30. 06. - Indonésia-GP Sumbawa

07. 07. - GP Lombok (Indonésia), Lombok

21. 07. - GP da República Checa, Loket

28. 07. - GP da Flandres (Bélgica), Lommel

11. 08. - GP da Suécia, Uddevalla

18. 08. - GP da Holanda, Arnhem

25. 08. - GP da Suíça, Frauenfeld

08. 09. - GP da Turquia, Afyonkarahisar

16.09. - GP da China, Xangai

29. 09. - GP de Itália, TBA

Motocross das Nações:



06. 10. - MXoN Grã-Bretanha, Matterley Basin