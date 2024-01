Le prime immagini: Ecco la Ducati Desmo450 MX

È stato sorprendente come Ducati sia riuscita a nascondere agli occhi di appassionati e osservatori curiosi la prima moto da cross di Borgo Panigale, nonostante mesi di test anche in Italia. Ad eccezione di un video d'azione ufficiale e di qualche scatto che forniva poche informazioni, nessuna immagine utile è stata rilasciata al pubblico.

Lunedì a Madonna di Campiglio, Ducati ha svelato il segreto e ha mostrato per la prima volta il Desmo450 MX, nome ufficiale del modello. Come le Desmosedici della MotoGP, i motori monocilindrici a quattro tempi della MX hanno il controllo desmodromico delle valvole. Le sospensioni sono Showa, l'impianto di scarico Akropovic e gli italiani hanno optato per un telaio in alluminio.

L'importante pilota collaudatore e ambasciatore Antonio "Tony" Cairoli ha rivelato sul palco del PalaCampiglio che la sua prima impressione della moto durante il primo test nella sua nativa Sicilia è stata molto positiva. Questa prima "bozza" ci ha sorpreso", ha assicurato il nove volte campione del mondo. Il suo compagno Alessandro Lupino è d'accordo con lui: "Questo non è un prototipo, è una vera macchina da corsa".

Il Desmo450 MX debutterà con Lupino nel Campionato Italiano Prestige, al via il 16 e 17 marzo a Mantova. "Il primo anno sarà un anno di sviluppo. Naturalmente parteciperemo anche alle gare, ma l'obiettivo principale è sviluppare questa moto nel miglior modo possibile", ha sottolineato Paolo Ciabatti nel suo nuovo ruolo di Direttore Generale di Ducati Corse Off-Road. L'ingresso nel Campionato del Mondo MXGP è previsto per il 2025.

Altre posizioni chiave nel "Ducati Corse R&D - Factory MX Team", come viene ufficialmente chiamato il primo team Ducati di motocross, saranno ricoperte da Davide Perni come Direttore Tecnico, Corrado Maddii come Team Principal e Marco Maddii come Team Manager.