Primeiras imagens: Esta é a Ducati Desmo450 MX

Foi surpreendente como a Ducati conseguiu esconder a primeira moto de motocross de Borgo Panigale dos olhos dos fãs curiosos e observadores da cena, apesar de meses de testes mesmo em Itália. Com exceção de um vídeo oficial de ação e de alguns instantâneos que forneciam pouca informação, não foram divulgadas ao público quaisquer imagens úteis.

Em Madonna di Campiglio, na segunda-feira, a Ducati revelou o segredo e mostrou a Desmo450 MX, o nome oficial do modelo, pela primeira vez. Tal como as Desmosedici de MotoGP, os motores MX monocilíndricos a quatro tempos têm controlo desmodrómico das válvulas. Os elementos de suspensão são da Showa, o sistema de escape da Akropovic e os italianos optaram por um quadro de alumínio.

O proeminente piloto de testes e embaixador Antonio "Tony" Cairoli revelou no palco do PalaCampiglio que a sua primeira impressão da moto durante o primeiro teste na sua Sicília natal foi muito positiva. "Este primeiro 'draft' surpreendeu-nos", assegurou o nove vezes campeão do mundo. O seu companheiro Alessandro Lupino concordou com ele: "Isto não é um protótipo, é uma verdadeira máquina de corrida."

A Desmo450 MX vai fazer a sua estreia em competição com Lupino no Campeonato Italiano Prestige, que começa a 16 e 17 de março em Mântua. "O primeiro ano será um ano de desenvolvimento. Claro que também vamos participar em corridas, mas o principal objetivo é desenvolver esta moto da melhor forma possível," sublinhou Paolo Ciabatti no seu novo cargo de Diretor Geral da Ducati Corse Off-Road. A entrada no Campeonato do Mundo de MXGP está planeada para 2025.

Outras posições chave na "Ducati Corse R&D - Factory MX Team", como é oficialmente chamada a primeira equipa de motocross da Ducati, serão ocupadas por Davide Perni como Diretor Técnico, Corrado Maddii como Chefe de Equipa e Marco Maddii como Diretor de Equipa.