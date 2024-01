Nueva Ducati: 5 respuestas a las preguntas más frecuentes

El lunes en Madonna di Campiglio, Ducati presentó por primera vez la esperada nueva Desmo450 MX junto a los equipos oficiales de los Campeonatos del Mundo de MotoGP y Superbike como parte del exclusivo evento "Campioni in Pista".

Una oportunidad favorable para preguntar a los pilotos: ¿Cómo se siente la primera moto de motocross de Borgo Panigale con el motor monocilíndrico Desmo?

"Me impresionó la primera prueba porque no esperaba que la moto fuera tan buena", dijo Alessandro Lupino. "Con una moto prototipo, siempre esperas mucho y nada al mismo tiempo. Pero esta moto no parece un prototipo, es una moto de verdad y es divertida. El motor y el chasis son impresionantes. El chasis es fácil de conducir, te sientes cómodo con él. El motor es bueno y cuando la conduces tienes la sensación de que podrías ir mucho más rápido, es como si el motor no tuviera límite. Es muy divertida, nunca tienes un mal momento porque siempre tienes todo bajo control."

"La moto es única porque de momento sólo tenemos unas pocas, una o dos", añadió Antonio "Tony" Cairoli riendo. "No, es realmente única. Las tecnologías utilizadas para construir esta moto, especialmente para el bastidor, no se han visto nunca antes. El motor Desmo también es completamente nuevo para nuestro mundo off-road. El carácter de la moto es algo nuevo y no se puede comparar con otros fabricantes".

La larga espera de las primeras imágenes oficiales dio lugar a especulaciones, sobre todo en las redes sociales, en cuanto apareció la primera instantánea de la supuesta Ducati. ¿Es cierto que los pilotos de Ducati se sientan a veces en una Honda durante los entrenamientos?

"Hemos visto comentarios de que nuestros pilotos montarían una Honda con motor Ducati o algo similar. Pero el asunto está muy claro", aclara Paolo Ciabatti en su nuevo cargo de Director General de Ducati Corse Off-Road. "De momento sólo disponemos de un número muy limitado de motos prototipo. Tony y Alessandro sólo pueden pilotar la Ducati en el marco de los tests oficiales, que organizamos cada vez más. Pero los pilotos de motocross entrenan casi todos los días, así que se entrenan con otras motos de la competición. Esto no es ningún secreto, somos abiertos al respecto y también damos a nuestros pilotos de pruebas la oportunidad de hacer pruebas comparativas para que digan a nuestros ingenieros lo que podría ser bueno de las motos de la competencia. Pero queríamos dejar claro que no es una Honda con motor Ducati. Es simplemente una Honda, una Yamaha, una Kawasaki o lo que sea cuando entrenan solos".

"Es como un sueño", intervino Lupino con una sonrisa. "Nos levantamos por la mañana, conducimos hasta la fábrica y podemos elegir qué moto queremos conducir hoy porque estamos en esta fase del proyecto".

Los observadores atentos se dieron cuenta de ello en la presentación del lunes: Las motos de Cairoli y Lupino no son idénticas. ¿Qué pasa con las matrículas?

"Las motos son parecidas, pero no idénticas", confirma Ciabatti. "La moto de Alessandro no lleva matrícula en el lateral, mientras que la de Tony sí. La organización del Campeonato italiano nos permite utilizar las placas laterales para mostrar los patrocinadores. En las carreras internacionales, sigue siendo obligatorio que el número aparezca también en el lateral. Hemos preguntado a las otras fábricas a través de la asociación de fabricantes si esto podría ser algo que también debería considerarse para MXGP en el futuro."

"Por supuesto, existe la necesidad por parte de los comisarios de poder identificar al piloto. Sin embargo, creo que con el número de dorsal en la espalda y en la matrícula delantera y el transpondedor, esto debería funcionar con bastante facilidad. Por otra parte, este deporte necesita atraer cada vez más patrocinadores y el espacio limitado en la moto lo hace difícil. Creo que hemos roto el hielo en el Campeonato de Italia gracias a la FMI. Así que la moto de Alessandro está configurada para el campeonato italiano, mientras que la de Tony es más para los campeonatos internacionales".

Así pues, la Ducati debutará en competición en manos de Lupino en el Campeonato Italiano de MX Prestigio los días 16 y 17 de marzo de 2024 en Mantua. Sin embargo, muchos aficionados se preguntan desde hace tiempo: ¿existe la posibilidad de que el nuevo embajador de la marca y probador Cairoli dispute otro Gran Premio con la Ducati en un futuro próximo?

"El plan no existe realmente", se despidió Cairoli. "Llevo dos años sin correr al más alto nivel. Si llega, llegará, pero de momento no me interesa correr. Mi objetivo es desarrollar la moto al máximo. Ya veremos cómo va. Pero puedo decirte que es muy divertido pilotar la moto, así que nunca se sabe", dijo el nueve veces campeón del mundo, que puso fin a su carrera en GP a finales de 2021.

Independientemente de Cairoli, el calendario del nuevo proyecto off-road es el siguiente: Ducati quiere competir en el Mundial de MXGP en 2025. Se espera que la primera moto de motocross de Borgo Panigale entre en producción en la segunda mitad de 2025. Esto debería permitir a la Desmo450 MX entrar en la serie Supercross de EE.UU. en 2026. Pero, ¿qué hay de la categoría MX2 y de una moto de 250cc y cuatro tiempos?

"Habrá una moto de 250cc", reveló Ciabatti tras una breve vacilación. "El proyecto incluye 250 y 450, la 250cc llegará un año más tarde. Es posible que luego pasemos a otras áreas off-road con esta base de motor. Creo que es mejor decirlo ahora: lo haremos ahora con la 450 y la 250 llegará el año que viene. El plan es volver a desarrollar la 250cc el año que viene con Alessandro en el Campeonato Italiano".