Nouvelle Ducati : 5 réponses aux questions fréquemment posées

Les spéculations autour du nouveau projet de motocross de Ducati ont été nombreuses ces derniers mois. Paolo Ciabatti et ses pilotes Tony Cairoli et Alessandro Lupino apportent aujourd'hui les premières réponses officielles.

Lundi, à Madonna di Campiglio, dans le cadre de l'événement exclusif "Campioni in Pista", Ducati a présenté pour la première fois la très attendue nouvelle Desmo450 MX aux côtés des équipes d'usine du Championnat du monde MotoGP et Superbike.

L'occasion de demander aux pilotes ce qu'ils pensent de la première moto de motocross de Borgo Panigale équipée d'un moteur monocylindre Desmo.

"J'ai été impressionné lors du premier test, car je ne m'attendais pas à ce que la moto soit aussi bonne", a raconté Alessandro Lupino. "Avec une moto prototype, on s'attend toujours à beaucoup de choses et à rien en même temps. Mais cette moto ne donne pas l'impression d'être un prototype, c'est déjà une vraie moto et elle est amusante. Le moteur et le cadre sont impressionnants. Le cadre est facile à conduire, on se sent bien avec. Le moteur est bon et quand on roule, on a l'impression qu'on pourrait aller beaucoup plus vite - c'est comme si le moteur n'avait pas de limite. C'est tout simplement très amusant, vous n'avez jamais de mauvais moment parce que vous avez toujours tout sous contrôle".

"La moto est unique parce que nous n'en avons que quelques exemplaires pour le moment, un ou deux", a ajouté Antonio "Tony" Cairoli en riant. "Non, elle est vraiment unique. Les technologies utilisées pour construire cette moto, notamment pour le cadre, n'ont jamais été vues auparavant. Le moteur Desmo est également complètement nouveau pour notre monde tout-terrain. Le caractère de la moto est quelque chose de nouveau et ne peut pas être comparé à d'autres constructeurs".

La longue attente des premières images officielles a donné lieu à des spéculations, surtout sur les réseaux sociaux, dès qu'un premier cliché de la supposée Ducati apparaissait. Est-il vrai que les pilotes Ducati sont parfois assis sur une Honda à l'entraînement ?

"Nous avons vu des commentaires indiquant que nos pilotes conduisaient une Honda avec un moteur Ducati ou quelque chose de similaire. Mais la chose est très claire", a clarifié Paolo Ciabatti dans son nouveau rôle de directeur général de Ducati Corse Off-Road. "Nous ne disposons pour l'instant que d'un nombre très limité de motos prototypes. Tony et Alessandro ne peuvent conduire les Ducati que dans le cadre de tests officiels que nous organisons de plus en plus. Or, les pilotes de motocross s'entraînent presque tous les jours, c'est pourquoi ils s'entraînent sur d'autres motos de la concurrence. Ce n'est pas un secret, nous sommes ouverts à ce sujet et nous donnons aussi à nos pilotes d'essai la possibilité de faire des benchmarks pour dire à nos ingénieurs ce qui est éventuellement bon sur les motos de la concurrence. Mais nous tenions à préciser qu'il ne s'agit pas d'une Honda équipée d'un moteur Ducati. C'est simplement une Honda, une Yamaha, une Kawasaki ou n'importe quoi d'autre quand ils s'entraînent seuls".

"C'est comme dans un rêve", a lancé Lupino avec un sourire. "Nous nous réveillons le matin, nous allons à l'usine et nous pouvons choisir quelle moto nous voulons conduire aujourd'hui, parce que nous sommes justement à ce stade du projet".

Les observateurs attentifs ont remarqué lundi lors de la révélation : Les motos de Cairoli et de Lupino ne sont pas identiques. Qu'est-ce qui se cache derrière les plaques d'immatriculation ?

"Les motos sont similaires, mais pas identiques", a confirmé Ciabatti. "La moto d'Alessandro n'a pas de numéro sur le côté, contrairement à celle de Tony. Les responsables du championnat italien nous autorisent à utiliser les plaques d'immatriculation latérales pour y faire figurer des sponsors. Dans les courses internationales, on exige encore que le numéro soit également apposé sur le côté. Nous avons demandé aux autres usines, via l'association des constructeurs, si cela pourrait être quelque chose à envisager à l'avenir pour le MXGP".

"Bien sûr, il y a d'une part du côté des commissaires de piste le besoin de pouvoir identifier le pilote. Mais je pense qu'avec le numéro de dossard dans le dos et sur la plaque avant et le transpondeur, cela devrait fonctionner assez facilement. Car d'un autre côté, ce sport doit attirer de plus en plus de sponsors et l'espace limité sur la moto rend les choses difficiles. Je pense que nous avons brisé la glace dans le championnat italien grâce à la FMI. La moto d'Alessandro est donc en configuration pour le championnat italien, alors que celle de Tony est plus adaptée aux championnats internationaux".

C'est donc entre les mains de Lupino que la Ducati fera ses débuts en course dans le championnat italien MX Prestige, les 16 et 17 mars 2024 à Mantoue. Mais de nombreux fans se demandent depuis longtemps s'il y a une chance que le nouvel ambassadeur de la marque et le plus noble des pilotes, Cairoli, puisse à nouveau participer à un Grand Prix sur une Ducati dans un avenir proche.

"Ce projet n'existe pas vraiment", répond Cairoli. "Cela fait deux ans que je n'ai pas couru au plus haut niveau. Si cela doit arriver, cela arrivera, mais pour l'instant, je ne suis pas vraiment intéressé par la course. Mon objectif est de développer la moto le mieux possible. Nous verrons ce qu'il en sera à ce moment-là. Mais je peux vous dire que c'est une moto très amusante à piloter, donc on ne sait jamais", a déclaré le neuf fois champion du monde, qui a mis un terme à sa carrière en GP fin 2021, en laissant une porte ouverte.

Indépendamment de Cairoli, le calendrier du nouveau projet offroad est le suivant : Ducati veut participer au championnat du monde MXGP en 2025. La première moto de motocross de Borgo Panigale devrait être produite dans la seconde moitié de l'année 2025. Cela devrait permettre à la Desmo450 MX d'entrer dans la série de supercross américaine en 2026. Mais qu'en est-il de la catégorie MX2 ou d'une moto de 250cc à quatre temps ?

"Il y aura une machine de 250 cm3", a révélé Ciabatti après une brève hésitation. "Le projet comprend la 250 et la 450, la 250 viendra un an plus tard. Il est possible que nous nous engagions alors dans d'autres domaines du tout-terrain avec cette base de moteur. Je pense qu'il est préférable de le dire maintenant : nous le faisons maintenant avec la 450 et la 250 viendra l'année prochaine. Le plan est de développer à nouveau la 250 l'année prochaine avec Alessandro dans le championnat italien".