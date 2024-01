Nuova Ducati: 5 risposte alle domande più frequenti

Lunedì scorso, a Madonna di Campiglio, Ducati ha presentato per la prima volta l'attesissimo nuovo Desmo450 MX insieme ai team ufficiali dei campionati mondiali MotoGP e Superbike, nell'ambito dell'esclusivo evento "Campioni in Pista".

Un'occasione propizia per chiedere ai piloti: come si sente la prima moto da cross di Borgo Panigale con il motore monocilindrico Desmo?

"Sono rimasto impressionato dal primo test perché non mi aspettavo che la moto fosse così buona", ha detto Alessandro Lupino. "Con una moto prototipo ci si aspetta sempre molto e niente allo stesso tempo. Ma questa moto non sembra un prototipo, è una moto vera e divertente. Il motore e il telaio sono impressionanti. Il telaio è facile da guidare, ci si sente a proprio agio. Il motore è buono e quando lo si guida si ha la sensazione di poter andare molto più veloce, come se il motore non avesse limiti. È molto divertente, non c'è mai un momento negativo perché hai sempre tutto sotto controllo".

"La moto è unica perché al momento ne abbiamo solo poche, una o due", ha aggiunto Antonio "Tony" Cairoli con una risata. "No, è davvero unica. Le tecnologie utilizzate per costruire questa moto, soprattutto per il telaio, non sono mai state viste prima. Anche il motore Desmo è completamente nuovo per il nostro mondo off-road. Il carattere della moto è qualcosa di nuovo e non può essere paragonato a quello di altri produttori".

La lunga attesa per le prime immagini ufficiali ha portato a speculazioni, soprattutto sui social network, non appena è apparsa la prima immagine della presunta Ducati. È vero che i piloti Ducati a volte si siedono su una Honda durante gli allenamenti?

"Abbiamo visto commenti secondo cui i nostri piloti guiderebbero una Honda con motore Ducati o qualcosa di simile. Ma la questione è molto chiara", ha chiarito Paolo Ciabatti nel suo nuovo ruolo di Direttore Generale di Ducati Corse Off-Road. "Al momento abbiamo a disposizione un numero molto limitato di moto prototipo. Tony e Alessandro possono guidare la Ducati solo nell'ambito dei test ufficiali, che stiamo organizzando sempre più spesso. Ma i piloti di motocross si allenano quasi ogni giorno, quindi si allenano anche con altre moto da competizione. Non è un segreto, lo diciamo apertamente e diamo anche ai nostri collaudatori l'opportunità di fare benchmarking per dire ai nostri ingegneri cosa potrebbe essere buono nelle moto della concorrenza. Ma abbiamo voluto chiarire che non si tratta di una Honda con motore Ducati. È solo una Honda, una Yamaha, una Kawasaki o qualsiasi altra cosa quando si allenano da soli".

"È come un sogno", ha aggiunto Lupino con un sorriso. "Ci svegliamo la mattina, andiamo in fabbrica e possiamo scegliere quale moto guidare oggi perché siamo in questa fase del progetto".

Gli osservatori attenti lo hanno notato durante la presentazione di lunedì: Le moto di Cairoli e Lupino non sono identiche. Perché le targhe?

"Le moto sono simili, ma non identiche", ha confermato Ciabatti. "La moto di Alessandro non ha la targa laterale, mentre quella di Tony sì. Gli organizzatori del Campionato Italiano ci permettono di utilizzare le targhe laterali per esporre gli sponsor. Nelle gare internazionali è comunque richiesto che il numero sia esposto anche sulla fiancata. Abbiamo chiesto alle altre case costruttrici, tramite l'associazione dei costruttori, se questa possibilità possa essere presa in considerazione in futuro anche per la MXGP".

"Naturalmente i commissari di gara devono essere in grado di identificare il pilota. Tuttavia, credo che con il numero di partenza sul retro e sulla targa anteriore e il transponder, questo dovrebbe funzionare abbastanza facilmente. D'altra parte, questo sport ha bisogno di attirare sempre più sponsor e lo spazio limitato sulla moto lo rende difficile. Credo che nel Campionato Italiano abbiamo rotto il ghiaccio grazie alla FMI. Quindi la moto di Alessandro è configurata per il campionato italiano, mentre quella di Tony è più per i campionati internazionali".

La Ducati debutterà quindi nelle mani di Lupino nel Campionato Italiano MX Prestige il 16 e 17 marzo 2024 a Mantova. Tuttavia, molti appassionati si chiedono da tempo: c'è la possibilità che il nuovo ambasciatore del marchio e tester Cairoli disputi un altro Gran Premio in sella alla Ducati nel prossimo futuro?

"Il piano non esiste proprio", ha risposto Cairoli. "Sono due anni che non corro ai massimi livelli. Se arriverà, arriverà, ma al momento non sono interessato a correre. Il mio obiettivo è sviluppare la moto il più possibile. Vedremo come andrà. Ma posso dire che è molto divertente guidare la moto, quindi non si sa mai", ha detto il nove volte campione del mondo, che ha concluso la sua carriera nei GP alla fine del 2021.

A prescindere da Cairoli, la tabella di marcia del nuovo progetto off-road è la seguente: Ducati vuole competere nel Campionato del Mondo MXGP nel 2025. La prima moto da cross di Borgo Panigale dovrebbe entrare in produzione nella seconda metà del 2025. Ciò dovrebbe consentire alla Desmo450 MX di entrare nella serie Supercross statunitense nel 2026. Ma che ne sarà della classe MX2 e di una moto a quattro tempi da 250 cc?

"Ci sarà una moto da 250 cc", ha rivelato Ciabatti dopo una breve esitazione. "Il progetto prevede 250 e 450, la 250cc arriverà un anno dopo. È possibile che poi con questa base di motore ci sposteremo in altre aree del fuoristrada. Credo sia meglio dirlo ora: lo faremo adesso con la 450 e la 250 arriverà l'anno prossimo. Il piano è di sviluppare la 250cc anche l'anno prossimo con Alessandro nel Campionato Italiano".