Nova Ducati: 5 respostas às perguntas mais frequentes

Em Madonna di Campiglio, na segunda-feira, a Ducati apresentou pela primeira vez a aguardada Desmo450 MX ao lado das equipas de fábrica dos Campeonatos do Mundo de MotoGP e Superbike, no âmbito do evento exclusivo "Campioni in Pista".

Uma oportunidade favorável para perguntar aos pilotos: Como é que se sente a primeira moto de motocross de Borgo Panigale com o motor Desmo de um cilindro?

"Fiquei impressionado com o primeiro teste porque não esperava que a moto fosse tão boa", disse Alessandro Lupino. "Com uma moto protótipo, espera-se sempre muito e nada ao mesmo tempo. Mas esta moto não parece um protótipo, é uma moto a sério e é divertida. O motor e o quadro são impressionantes. O quadro é fácil de conduzir, sentimo-nos confortáveis com ele. O motor é bom e, quando estamos a conduzi-la, temos a sensação de que poderíamos ir muito mais depressa - é como se o motor não tivesse limites. É muito divertido, nunca temos um momento mau porque temos sempre tudo sob controlo."

"A moto é única porque só temos algumas delas neste momento, uma ou duas", acrescentou Antonio "Tony" Cairoli com uma risada. "Não, ela é realmente única. As tecnologias utilizadas para construir esta mota, especialmente para o quadro, nunca foram vistas antes. O motor Desmo também é completamente novo para o nosso mundo todo-o-terreno. O carácter da moto é algo de novo e não pode ser comparado com o de outros fabricantes."

A longa espera pelas primeiras imagens oficiais levou a especulações, particularmente nas redes sociais, assim que apareceu a primeira foto da suposta Ducati. É verdade que os pilotos da Ducati às vezes se sentam numa Honda durante os treinos?

"Vimos comentários de que os nossos pilotos andariam numa Honda com um motor Ducati ou algo semelhante. Mas o assunto é muito claro," esclareceu Paolo Ciabatti no seu novo papel como Diretor Geral da Ducati Corse Off-Road. "Temos apenas um número muito limitado de protótipos de motos disponíveis neste momento. O Tony e o Alessandro só podem conduzir a Ducati como parte dos testes oficiais, que estamos a organizar cada vez mais. Mas os pilotos de motocross treinam quase todos os dias, por isso treinam noutras motos de competição. Isto não é segredo, somos abertos e também damos aos nossos pilotos de teste a oportunidade de fazer benchmarking para dizer aos nossos engenheiros o que pode ser bom nas motos da concorrência. Mas queríamos deixar claro que não se trata de uma Honda com um motor Ducati. É apenas uma Honda, uma Yamaha, uma Kawasaki ou o que quer que seja quando estão a treinar sozinhos."

"É como um sonho", disse Lupino com um sorriso. "Acordamos de manhã, dirigimo-nos para a fábrica e podemos escolher a moto que queremos montar hoje, porque estamos nesta fase do projeto."

Os observadores atentos notaram isso na apresentação na segunda-feira: As motas de Cairoli e de Lupino não são idênticas. O que é que se passa com as matrículas?

"As motas são semelhantes, mas não idênticas", confirmou Ciabatti. "A mota do Alessandro não tem placas de matrícula de lado, enquanto a do Tony tem. Os organizadores do Campeonato Italiano permitem-nos utilizar as placas laterais para exibir os patrocinadores. Nas corridas internacionais, continua a ser exigido que o número seja também apresentado na lateral. Perguntámos às outras fábricas, através da associação de fabricantes, se isto poderia ser algo a considerar também para o MXGP no futuro."

"Claro que há uma necessidade por parte dos fiscais de poderem identificar o piloto. No entanto, acredito que com o número de partida na parte de trás e na placa de número da frente e o transponder, isso deve funcionar muito facilmente. Por outro lado, este desporto precisa de atrair cada vez mais patrocinadores e o espaço limitado na moto torna isso difícil. Penso que quebrámos o gelo no Campeonato Italiano graças à FMI. Assim, a mota do Alessandro está configurada para o campeonato italiano, enquanto a do Tony está mais virada para os campeonatos internacionais".

A Ducati vai, portanto, fazer a sua estreia nas mãos de Lupino no Campeonato Italiano MX Prestige, a 16 e 17 de março de 2024, em Mântua. No entanto, muitos fãs têm-se perguntado há muito tempo: há alguma hipótese de o novo embaixador da marca e testador Cairoli disputar outro Grande Prémio com a Ducati num futuro próximo?

"O plano não existe realmente", Cairoli descartou. "Já não corro ao mais alto nível há dois anos. Se vier, virá, mas de momento não estou realmente interessado em correr. O meu objetivo é desenvolver a moto o mais possível. Veremos como vai ser. Mas posso dizer que é muito divertido pilotar a moto - por isso nunca se sabe", disse o nove vezes campeão do mundo, que terminou a sua carreira de GP no final de 2021.

Independentemente de Cairoli, o calendário para o novo projeto todo-o-terreno é o seguinte: a Ducati quer competir no Campeonato do Mundo de MXGP em 2025. A primeira moto de motocross de Borgo Panigale deverá entrar em produção no segundo semestre de 2025. Isto deverá permitir que a Desmo450 MX entre na série Supercross dos EUA em 2026. Mas e a classe MX2 e uma moto de 250cc a quatro tempos?

"Haverá uma moto de 250cc", revelou Ciabatti após uma breve hesitação. "O projeto inclui 250 e 450, a 250cc virá um ano mais tarde. É possível que depois passemos para outras áreas de todo-o-terreno com esta base de motor. Penso que é melhor dizê-lo agora: vamos fazê-lo agora com a 450 e a 250 virá no próximo ano. O plano é desenvolver a 250cc novamente no próximo ano com o Alessandro no Campeonato Italiano."