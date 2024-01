Il team tedesco Sixtyseven Racing ha in programma gare all'estero

Il team"Sixtyseven Racing Husqvarna" di Stoccarda ha in programma altri eventi del Campionato del Mondo quest'anno. Con il nuovo acquisto, lo svizzero Kevin Brumann, il team intende partecipare a tutte le gare del Campionato del Mondo di questa stagione. Sixtyseven Racing Husqvarna sarà quindi presente anche in Argentina, Indonesia e Cina.

I due tedeschi titolari della MXGP, Mark Scheu e Paul Haberland, sono previsti per le gare del Campionato del Mondo in Europa. Scheu, che ha ottenuto i suoi primi cinque punti nella stagione 2023, parteciperà a tutti i round europei del Campionato del Mondo, mentre Haberland prenderà parte a gare selezionate in Europa.

Il team sarà rappresentato nel Campionato del Mondo MX2 da Jan Krug, che parteciperà anche a eventi selezionati. Il giovane talento olandese Jaymian Ramakers si schiererà nella classe 125cc nell'ambito dell'ADAC MX Masters.

Team Sixtyseven Racing, formazione 2024:

Kevin Brumann - Tutte le gare MXGP

Mark Scheu - Gran Premi d 'Europa Campionato del Mondo MXGP

Paul Haberland - gare selezionate del Campionato mondialeMXGP

Jan Krug - gare selezionate del Campionato mondiale MX2

Jaymian Ramakers - 125cc ADAC MX Masters Junior Cup